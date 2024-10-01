1行業上班允許「追劇、玩手機」！過來人揭暗黑秘辛

你找工作最重視什麼福利呢？一名網友分享，近期經過一間彩券行，店門口的徵人廣告寫「可以追劇、玩手遊」讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，內容是一家彩券行的徵人廣告，徵求門市小姐、正職和假日工讀生，特別的是，徵人廣告還強調「上班可以追劇、玩手遊」。

貼文一出後，不少網友都羨慕，紛紛表示「俺都想去應徵了」、「好好喔...應該馬上有人搶了」、「很正常啊，看過滿多店都是這樣」、「沒客人的時候當然這樣呀」、「當初我家附近的彩券行是一位小男生當店員，沒客人時就看書，就這樣子考上公職」、「我也缺同事有人要來嗎」。

不過，也有內行人分享彩券行打工經驗，指出「薪水給不起，只能用其他的福利當誘因」、「可以追劇玩手機，但前提你要有那個時間」、「重點是很多不給勞健保，超時上班、薪資低」、「要確定有空閒時間欸」、「沒人時玩到爆，有人時忙到爆」、「彩券行最忙的時間就是開大獎的那一天，還有就是過年期間最忙，其他時間很閒」。