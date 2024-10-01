20241001是「完全平方日」！本世紀僅4次 下次要等到48年後

當發生重大事件時，事發當天的日期就會被賦予意義而成為紀念日，但日期本身的數字也可以成為有趣的紀念日。

臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」分享，今天（2024年10月1日）是「完全平方日」也可以稱為「正方形日」，表示一個整數與本身相乘所得的乘積，因為今天的日期「20241001」可以開根號，是4499這個數字的平方。

上一次是9年前的20151121，是4489的平方，而下一次就要等到48年後的20720704，是4552的平方，本世紀只有4次這種日期。

這個有趣的冷知識引發網友討論，「太酷了」、「希望我可以活到下一次」、「下一次的時候我剛好80歲了」、「4499還有台語諧音，方方正正的意思」、「數學系的都站出來」、「希望下次可以再來打卡朝聖」，不少人彼此留言互祝「完全平方日快樂」。

也有人表示自己已經歷了4次，「19820304、19900521、20151121、20241001」。還有網友列出最近300年的完全平方日。