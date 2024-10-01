南北文化大不同！ 北漂族狂列「14點最難適應」：這項根本邪教

台灣南北文化大不同，無論是在飲食或生活習慣方面，許多地方都會讓北漂的民眾感到不習慣。臉書粉團「高雄點」列出14點「北漂最難適應的事」，除了最常被提到的穿拖鞋逛百貨公司、早餐沒有鍋燒意麵，最後一點「醬油膏是鹹的」，更被一票南部網友直指「根本邪教」。

臉書粉專「高雄點」發文列出14點北漂族感到不適應的日常行為及習慣，問大家中了幾條，是否非常有感。內容如下：

1. 去巷口超商居然要用走的

2. 中北部沒有丹丹漢堡

3. 早餐找不到鍋燒意麵

4. 走不出台北車站

5. 點米粉湯來的是米苔目

6. 點滷肉飯來的是肉燥飯

7. 點熱狗蛋來的是熱狗+蛋

8. 原來紅燈不能右轉

9. 雨真的是下不停，衣服常常曬不乾

10. 穿拖鞋逛百貨公司被朋友當異類

11. 大排長龍的老店通常雷到翻

12. 右轉四次不一定會回到原點

13. 幾乎聽不到台語

14. 醬油膏居然是鹹的

貼文曝光，許多網友表示「中肯」，最不習慣的是飲食方面，「沒有鍋燒意麵，生無可戀」、「很多個，但我覺得沒有丹丹漢堡這件事，最讓我難受」、「真的，為啥北部沒有黑輪攤」、「早餐店的大杯竟然是我們的中杯」、「醬油膏鹹的，好不習慣呀～」、「醬油膏是鹹的，根本邪教」、「離開南部整個瘦一圈」。

有網友自行加碼列出其他不習慣之處，「15.居然有公司會遵守勞基法！！！」、「15.冬天的太陽是假的，一定要走到有日曬的地方才感覺得到溫度」、「16.夏天比南部還悶熱、17.要出門的時候就下雨」、「台北人非常冷漠…捷運人員、警察都是如此！」