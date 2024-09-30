凱米連放兩天血虧近萬元！她崩潰喊別再放颱風假 網疑惑：怎會這麼多

凱米颱風讓全台民眾幾乎都放了兩天以上的假，不少人開心能賺到兩天的假期，卻也有人為此哀嚎。這次的山陀兒颱風更加強勢，根據報導，風雨最大的期間是週二到週四，不少人再次期待著颱風假，也有上次的苦主祈求颱風快走。一名網友在Threads上發文哭訴，之前的凱米颱風放假讓她荷包大失血，還有人透露自己當時損失的金額甚至破萬。

原PO哭喊「拜託明天不要放假」，她哭訴道放一天扣薪1100元，上次放3天扣了3300元，委屈的說自己只是個領政府規定基本月薪的小社畜。不少網友共鳴「真的，上個月病假二天加颱風一天扣快4000」、「我比妳慘，颱風假也一定要上班，薪水沒有加倍，公司頂多補貼計程車費」、「上次連續兩天我損失快一萬」、「上次我先生用掉三天特休抵，因為他底薪高會被扣很多」。

也有不少人提出疑惑「為什麼颱風假還要被扣呀，我記得不是改了嗎」、「去勞工局舉發啊，颱風假是不支薪，不是扣全勤扣薪水欸」、「我記得勞基法有規定，颱風假雇主可不支薪、不扣薪、不扣全勤、不能扣特休」、「扣薪水後的薪資是不能低於基本工資的，不然是違法的」。

勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，已明定天然災害發生時，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。