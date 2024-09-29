妹子失戀赴日旅遊卻使10年友誼破裂 她勸世：出國別幫人買東西

不少人喜歡拜託出國旅遊的朋友代購商品，不過對於代購人而言，這可能是件吃力不討好的事情，不僅要出力，還得佔用自己的行李額度。有女網友抱怨，她因為失戀出國散心，好心幫兩位好友代購，想不到卻令十年的友誼破裂，她奉勸眾人「出國千萬不要幫人買東西！」

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她因為失戀，決定一個人到日本旅遊六天，同時答應替兩位要好的女性好友代購商品，想不到回國後，朋友先是要求查看結帳明細，後來又質疑她代購價格太高，相比網上賣場更貴。她表示，朋友比較的賣場看起來疑似是賣假貨的商店，但對方依然不買單，還是指責她買貴了。

原PO表示，她將兩人視為好友，才會在失戀療傷的同時，還替她們購物，回程甚至自費買了五公斤的行李，購買價都是退完稅且用過折價券的，一毛錢都沒有賺，卻被兩人質疑價格不合理而拒收。最終兩位朋友仍表示，願意收下代購商品，但不想見面，只要求她把商品利用超商寄出。原PO說已經做好失戀加上失去好友的心理準備，直呼「請大家不要太大看友誼這回事了，出國別幫人買東西，吃力不討好而已」。

不少人為原PO抱不平，「她們好瞎，也蠻過分的」、「如果是我會PO網賣掉，她們不光質疑價錢，連見面都不想就說用寄的，我就覺得這段友誼也走到盡頭」、「事實再次證明了，人是自私的」、「太瞎了吧？有點敏銳度也知道網路假貨多，去日本買正品回來，還免運，妳那兩個朋友有夠誇張！拜託她們不要交朋友了，禍害其他人的心靈，這種自私鬼還是躲在陰暗的角落自私地活著吧」。

還有人留言，「朋友A要求看明細我覺得還行，但朋友B拐彎抹角的問是不是結錯金額，真的很讓人不爽欸，我只會幫我爸媽代購，朋友們問能不能代購我都會拒絕」、「剛好可以篩掉不適合的朋友」、「我請朋友代買都是直接含稅加刷卡手續費給她，還有請吃小蛋糕，因為代買超麻煩的，願意幫我買我都很感謝」。