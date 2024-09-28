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雙北人搭捷運都有「這習慣」？過來人點頭：比較安全

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友觀察到一個現象，指出「雙北人搭捷運的邊界感，是手扶梯一定要空一格嗎？」。圖為江子翠捷運站。圖／聯合報系資料照
一名網友觀察到一個現象，指出「雙北人搭捷運的邊界感，是手扶梯一定要空一格嗎？」。圖為江子翠捷運站。圖／聯合報系資料照

北捷運方便又快速，是不少台灣人通勤必搭的交通工具。對此，一名網友觀察到一個現象，指出「雙北人搭捷運的邊界感，是手扶梯一定要空一格嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」指出，自己搭乘台北捷運時，都發現雙北人搭捷運上下手扶梯時，一定都會空一格，來維持邊界感，認為是不打擾別人的最佳距離。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「不懂那種不會空一格的人是在幹麻」、「遇到貼在我後面的我都會直接走掉，覺得超噁，就是要空一格啊」、「我會空兩格，常常聞到前面人屁股惡臭」、「超討厭不空格的人，硬要站人家後面貼很近，到底有什麼問題？距離不到50公分吧，超級不自在」、「跟是不是台北人無關，就只是保持安全距離而已，我反而覺得只是一種禮貌」。

不過，也有部分網友認為，空格是為了安全考量，指出「空一格比較安全，偶爾會遇到前一個人到了電扶梯出口不走，這時如果沒空一格就會撞上去」、「為了安全，避免前面的顧著滑手機，太晚離開手扶梯害我整個撞上去」、「前面如果是老人、帶小孩、提行李箱的，我甚至空2-3格，當緩衝」。

北捷 台灣人 捷運

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