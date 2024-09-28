日本人「來台1行為」讓他很傻眼！一票網友爆共鳴：遇過3次

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在路上遇到日本遊客，對方問路時竟然直接飆日文，讓他直言「完全不管你聽不聽得懂，超好笑」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
一名網友分享，近期在路上遇到日本遊客，對方問路時竟然直接飆日文，讓他直言「完全不管你聽不聽得懂，超好笑」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

你有在路上被外國人問路的經驗嗎？一名網友分享，近期在路上遇到日本遊客，對方問路時竟然直接飆日文，讓他直言「完全不管你聽不聽得懂，超好笑」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在路上遇到日本遊客，對方想要問路怎麼走，但卻直接飆日文，完全不管你聽不聽得懂，讓他直言「不知道是不是我遇到的那位日本人比較特別，超好笑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，不少網友都有相似經驗，紛紛表示「我在七星山遇到日本阿伯請我幫他拍照，他也完全講日文」、「不管在哪裡，日本人都只會說日文，之前去日本玩，聽不懂店員講什麼，結果他放慢速度，繼續全日文輸出」、「我碰過3次！因為剛好會講日文所以能回答，對方道謝後就離開，但他們難道不覺得，在台灣隨便抓一個路人就懂日文，是件神奇的事嗎？」。

不過，也有部分網友思考背後原因，指出「可能因為講日式英文別人也聽不懂，只好賭賭看有沒有剛好會日文的台灣人」、「日本人都是這樣的，除非對外語很有自信，不然日文到底」、「去日本的時候，他們明明知道你是外國人，也還是繼續用日文跟你講話」。

台灣人 外國人 日本

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