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櫻花妹搭北捷「坐到屁股痛」！椅子硬邦邦原因曝光 網驚呼：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運。聯合報系資料照
台北捷運。聯合報系資料照

北捷運方便又快速，是不少觀光客來台旅遊必搭的大眾運輸交通工具，不過一名來自日本的YouTuber愛子，近日搭乘台北捷運時，發現椅子坐起來跟日本電車差很多，甚至還會坐到屁股痛，直到後來才發現是為了防火而設計，文章曝光引起熱議。

愛子在Threads上發文表示，發現台灣的捷運跟日本的電車差很多，北捷的椅子很硬，坐起來屁股會痛，但後來才發現是為了防火設計，「而且好像比較好清潔？每天都很乾淨」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「台灣的椅子上一個人坐久了，下一個人馬上坐下去椅子會有上一個人的溫度，日本的雖然也有，但感覺不太出來」、「台灣的是好清，日本的是舒適」、「感覺布的，萬一吸水吸汗會超臭」、「很實用的冷知識，原來椅子這樣硬是為了防火」。

就有網友點出關鍵原因，「台灣的捷運主要是相對短程為主這樣的設計還行，日本常常串聯到不同線會開到郊區的不適合這種設計」、「台北捷運乘坐時間一般比較短」。

由 @aiko_738 發佈
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