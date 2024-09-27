妹子吃自助餐越夾越貴 老闆1句話讓她氣炸：怎會從我身上撈油水

現在物價不斷上漲，不少外食族在填飽肚子之前都會先考量價格。有一名女網友近來到一家清粥小菜的店用餐，但吃了好幾次卻發現每次夾的菜都差不多，但價格卻越來越貴，後來問老闆，對方的回覆讓她聽了氣憤又傻眼。

這名女網友在Dcard發文，表示住家附近有一家古早味的自助清粥小菜店，老闆和客人清一色都是阿公阿嬤，而且老闆算錢都是用目測的，但因為自己很喜歡這種小店，所以很常光顧。

只不過原PO吃了一陣子卻發現價格似乎越來越貴，她說每次夾的菜色都差不多，但是卻一次比一次貴，起初以為是菜價上漲，後來觀察其他人夾菜的狀況，發現自己比其他人多了10至30元，更何況還沒有夾魚跟肉，這讓原PO非常不滿，直接跟老闆對質「前一個夾差不多，為什麼我就比他貴？」

沒想到老闆用很輕蔑的語氣說，「恁肖連狼探咖最，就咖貴啊（你們年輕人賺得多，就算貴一點）」，一席話讓原PO聽了非常傻眼，直呼現在的老人家怎麼會有這種壓榨年輕人的想法，「他們怎麼會覺得我們這一代賺比較多、過比較好？想要撈油水，也不會是從我身上撈啊」。

貼文引起眾人熱議，「遇過一樣的事，現在幾乎不買了，因為每次結帳都會被離譜價格弄到心情差」、「自助餐跟清粥小菜大都碰不得，價錢起伏堪比油價」、「學生時期也在清粥小菜遇過一樣的事，再也不踏入」、「自助餐就是個坑，所以我最討厭吃自助餐」、「我曾經有在南部市區的自助餐店夾了三個菜加半碗飯，被老闆算一個破百的價錢，我直接嚇傻問老闆怎麼這麼貴，老闆還說什麼菜價怎樣怎樣」、「去秤重的，這種給老闆用眼睛算都超坑」、「我只能說很多傳統行業的店家，你不敢殺價就是被宰」。