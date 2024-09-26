藝人開的有保障？不僅肉少才半盤 妹子吃火鍋驚見噁心黑渣慘肚痛

不知道聚餐要吃什麼嗎？此時火鍋可能是許多人的首選，不僅能入鍋的食材五花八門，用餐時也能和朋友話家常。不過，Dcard一名女網友抱怨一間新北市的人氣火鍋店，她提到不僅肉片少得可憐，甚至還發現鍋裡漂著許多黑渣，撈起一看竟是令人頭皮發麻的小蟲，即使告知餐廳員工仍得不到一句關心，讓她大嘆「想說藝人開的餐廳會有些品質，才沒有」。

一名女網友在Dcard發文抱怨火鍋食安問題，她提到常常經過新北市某間人氣火鍋店，終於在本月24日下定決心入內用餐。不料從肉品開始就讓原PO皺眉頭，雖然選了菜單上價位第2高的肉，但1盤要價逾1千元的肉份量卻少得可憐，「盤子一半是空的，至少也擺的看起來豐富一些吧」、「起來很像別桌吃剩的肉盤」。

但原PO碰到的慘事還沒完，她提到在用餐途中吃到彷彿消毒水的怪味，但基於不浪費心態仍然努力把食物塞進肚中。不料關火後，原PO發現鍋中漂著許多黑色渣渣，定睛一看全部都是一隻一隻小黑蟲，除了整隻完整的還有碎塊，噁心畫面讓她大驚失色，「已經不知道吃下幾隻蟲」。

事發當下原PO立刻和餐廳員工反映，首先一名女員工跑來桌邊看了一眼，隨即「雙手一直拜拜」作勢道歉。接著另一名男員工也到原PO桌邊，但僅是看了蟲屍外就沒有任何回應。

原PO回憶，整間餐廳沒有任何一名員工處理這起食安事件，最後只能無奈離開餐廳，回家後原PO不出意料開始肚子痛，甚至反胃想吐。原PO憤恨表示，這一餐2人要價1733元，「花這個錢我還不如吃更好更衛生的餐廳」。另外，原PO更痛批餐廳員工消極態度十分誇張，文末感嘆寫道「想說藝人開的餐廳會有些品質，才沒有」。

事後原PO也到Google評論留下1星負評，對於原PO觀感甚差的用餐體驗，該餐廳在Google評論回文道歉，強調將持續改進用餐環境。