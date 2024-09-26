遊日買廉航要破萬！他建議「別被制約」改買傳航 一票人曝關鍵原因

去日本旅遊不少人會選擇買廉航機票，但有網友認為，現在的廉航價格和疫情前早已不一樣，除非是搶到特價票或是不需要行李，否則其他金額加起來跟一般航空差不多，令他不禁直呼，「不懂為什麼這麼多人去日本都一直看廉航？」。

一名網友在Threads發文，他不理解為何不少人去日本都在看廉航機票，現在的廉航價格與疫情前差很多，除非搶到特價票或不需要加購行李，不然其實廉航含行李加一加大概要萬元上下，還不含餐、位子又小、也沒機上娛樂，取消班機也不會另外安排。而一般航空提早規劃，其實一萬二上下的機票很容易買到，「這一點點的價差為何大家只注意廉航？」。

原po也表示，有些人等廉航特價時買卻買不到，通常那種機票數量少、時間又近，反過來要買一般航空，這時價格都會飆高。他建議，一般上班族出國通常都是連假，越早規畫越好，一般航空可以開近一年的票，但廉航得等通知開賣時間，比較適合時間非常彈性或願意持續關注消息的人。

對此，不少網友提出廉航的優勢，「我買東京來回含稅含行李不到8000，酷航機上有wifi也是寬體飛機，我覺得飛東京不就3小時，沒必要花那個大錢吧，大家心態不同吧」、「因為我喜歡廉航的紅眼班次，這樣時間利用可以很極致」、「時間，出關不用排隊，可以趕第一班電車前到，多了完整的一天可以好好使用，體力夠撐的話有何不可，沒有什麼好懂不懂，旅行本來就有資格選擇自己能接受的方式」。

有網友則分析，飛大城市除非廉航特價，不然價格真的很接近，一律推薦傳統航空，疫情後常選虎航只有一個原因，「航點如果是要深度旅遊，目前還是只能依賴虎航，因為很多三線的航點佐賀、宮崎、高知、花卷、福島、茨城」。

也有人表示，廉航或許沒便宜多少，但可以讓待在日本時間更長或想要走密集行程時非常適合，還可以用便宜價格預選前排位置。另外，還有一個很重要的因素是，「廉航可以免費改期或退款的票種價差比較低」，傳統航空最便宜艙等（來回一萬二的幾乎都是最便宜艙等票）改票或退票手續費都很高，再上去一階比較彈性的票就貴很多了，想要保留旅遊彈性時，還是會考慮廉航。