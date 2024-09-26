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很多人覺得噁！外國人超愛「火鍋大魔王」 內行曝原因：吃習慣了

聯合新聞網／ 綜合報導
芋頭是很多人公認的火鍋大魔王。 圖／ingimage
芋頭是很多人公認的火鍋大魔王。 圖／ingimage

大家喜歡吃的食物都不太一樣，對於有些人來說，芋頭就好比是「火鍋大魔王」。網友表示最近超商又和「芋頭」商品聯名，身邊的人對於芋頭喜好幾乎是「一半一半」，但是外國人卻好像特別喜歡，好奇「這種奇怪的差異是怎麼產生的？」，引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「外國人比較不怕芋頭嗎？」為題發文，他表示最近又有超商和YTR的芋頭商品聯名，但他認為芋頭感覺是一個喜好很分明的食物，身邊的人對於芋頭的喜好「好像一半一半」，但是反觀外國人似乎特別喜歡，「以前帶過外國人吃剉冰，裡面的芋頭他就很愛」。

原PO指出，爸爸是土生土長的台灣人，但是也不喜歡吃芋頭，從小就認為芋頭是不好吃的食物。原PO說，他也是長大後在學校吃到同學帶來的芋泥蛋糕，才發現自己一直錯過這個美味，好奇「這種奇怪的差異到底是怎麼產生的？」

不少討厭的芋頭的人也紛紛留言，「我也是無法接受芋頭的那一派」、「芋頭完全不行，不過我會吃芋圓」、「不喜歡芋頭的味道，最多能接受的是蛋糕裡面的香精芋泥」、「順便幫我男友+1，他更誇張，只要有碰到芋頭的食材，直接整鍋不吃，聞到也不行」、「我不行，芋頭 、馬鈴薯、地瓜，這種粉粉軟軟綿綿的東西我都不行」。

也有人指出為什麼外國人比較能接受芋頭，「外國人舌頭跟我們不一樣，他們從小就吃很多馬鈴薯訓練，所以比較能接受芋頭」、「之前在國外住過一陣子，才知道馬鈴薯也有分很多品種，有的吃起來很粉，有點像芋頭，可能有些外國人習慣這種口感，才不排斥」、「有沒有可能是他們先吃到的都是甜芋頭」。

火鍋 芋頭

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