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台灣人最愛「烤肉配吐司」日本人看不懂 網狂推2優點：真的絕配

聯合新聞網／ 綜合報導
在台日人發現台灣人烤肉常搭配吐司當主食，十分驚訝。圖／聯合報系資料照
在台日人發現台灣人烤肉常搭配吐司當主食，十分驚訝。圖／聯合報系資料照

今年中秋烤肉有配吐司吃嗎？近日有在台日人驚訝發現，台灣人吃烤肉時，主食必選吐司，有台灣特色的主食那麼多，但只要講到烤肉，就是搭配吐司，讓她非常好奇，釣出不少台灣人大讚吐司「方便又吸汁」，與烤肉絕配。

在台日人山田小姐時常在社群平台分享料理小撇步與生活心得，近日她在threads上表示，台灣人烤肉時把吐司當主食讓她很驚訝，因為日本人通常會搭配飯糰。她實際嘗試後也讚美「意外地好吃」，特別是薄吐司更顯美味，但也好奇明明台灣也有白飯，或是饅頭、刈包皮等富有台灣特色的主食，為什麼每到烤肉，大家卻一致選擇吐司？

網友紛紛現身解答「很方便，還可以當盤子」、「方便還吸油」、「好帶啊」、「因為吐司便利店就有夾了就吃，刈包皮還要蒸」、「方便買、方便食用，剩下也好保存／處理」、「吐司方便啊，特別是在野外烤肉時。飯還要找容器裝，吐司便宜好買硬度和大小都剛好，可以直接盛肉夾起來吃掉」、「吐司能在架上烤，是一種能自由加工但不會搶主角（肉）的善良配角」、「吐司也可以一起烤，微脆很好吃，然後還可以夾你烤好的肉」、「饅頭太厚、刈包太軟，白飯不方便拿。要薄要不軟還要好拿好買到，看，吐司是不是很棒？」。

也有人指出可能與台灣早年風氣有關，「因為吐司取得方便，且剛開始流行烤肉時，吐司算是比較時髦西式的食物，搭配剛風行的烤肉是絕佳的炫耀品」、「就好像台式牛排都要搭配義大利麵一樣……就是當時比較新潮的一種做法」、「我記得70年代學生時期常辦一些露營烤肉活動，從那時候第一次知道原來烤肉還要帶吐司，我覺得是因為學生食量比較大，光是吃烤肉應該會吃不飽，而且也不可能買很多的肉量，因為經費有限的關係」、「火升起來的時候，通常有比較餓的人，烤吐司是最能先稍微擋一下那些很餓的人」。

台灣人 吐司 烤肉

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