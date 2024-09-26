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日本UNIQLO「護照誤給陌生阿姨」她崩潰找嘸人 店家道歉賠償

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣一名女子在日本UNIQLO免稅結帳時，店員竟將她的護照誤給別人。護照示意圖。路透
台灣一名女子在日本UNIQLO免稅結帳時，店員竟將她的護照誤給別人。護照示意圖。路透

在國外護照不見超崩潰！一名台灣女子去日本玩，在京都UNIQLO免稅結帳時，店員竟把她的護照誤給別人，導致她後續行程全被打亂。

一名台灣女子日前在Threads上發文求助，表示自己在日本UNIQLO免稅結帳時，店員把她的護照誤給另一名陌生阿姨，雖然原PO當下覺得不對勁，請阿姨給她看一下，但對方從包包裡拿出的護照確認是阿姨本人的。然而阿姨離開後，店員竟向原PO表示沒收到她的護照，原PO立刻就飛奔出去找剛離開的阿姨，但是百貨太大，根本找不到。

報警並調監視器後，確認就是阿姨拿走了原PO的護照。但是不知道阿姨的姓名、也不給看監視器畫面，原PO只好發文尋人，希望可以找到拿錯她護照的阿姨。

然而等了兩天還是沒有找到人，原PO四處奔波，先去京都警察署拿遺失證明，又跑回大阪辦事處申請臨時護照，並註銷舊的護照。原PO補充說明，日本UNIQLO店經理和高層也都有來當面釋出誠意，並處理後續補償的部分。

這起給錯護照的意外引發網友關注，紛紛幫忙轉發找人，也疑惑阿姨怎麼都沒發現自己有兩本護照。有網友也曾遇過日本UNIQLO給錯護照的情況，後來用Google打名字找到對方，順利換回護照。

也有曾在日本遺失護照的苦主建議，「如果有保旅平不便險，記得去日本警察署報案拿『護照遺失報案證明』，可以申請『護照遺失』賠償。因護照遺失導致延伸的交通費（日本地鐵、計程車、機票改程等交通）費用、住宿應該都可以申請理賠費用唷（限國外）～也記得要和飯店、計程車索取收據明細，用apple pay的西瓜卡搭乘交通可以截取app上的交通紀錄」。

《聯合新聞網》也曾報導過，在國外不小心遺失護照的話，先去當地警局報案，再帶著報案資料、大頭照與身分證明文件，到所在地的台灣駐外使館或辦事處申請「入國證明書」，回台後，換領入國證明文件，並繳納規費，便能持該文件查驗入境。不過這個方法僅限於「直接回台」的旅客，而且基本上只適用於搭乘國籍航空，若後續有他國行程或預計要第三國轉機，還是只能補辦護照。出國前可以將「護照、身分證、機票、大頭照等」等重要證件用手機拍下，並把這些資料透過Email發給自己，以備不時之需。

由 @isabellathatgirll 發佈
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UNIQLO 免稅 日本 護照

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