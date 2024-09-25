想飲食控制…他相中「1廚房家電」怕後悔 一票狂勸退：東西很難塞

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友想要控制飲食，決定買小電鍋自己下廚，但他有點猶豫，於是想問問「買小電鍋後會可能是那些情況？」。示意圖／ingimage
有網友想要控制飲食，決定買小電鍋自己下廚，但他有點猶豫，於是想問問「買小電鍋後會可能是那些情況？」。示意圖／ingimage

不少租屋族都會買廚具自己下廚，不僅省錢還可以控制份量。一名網友最近想要控制飲食，決定買小電鍋自己下廚，方便又實用，但他有點猶豫，於是想問問，「買小電鍋後會可能是那些情況？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他最近想控制飲食，於是想買個小電鍋自己下廚，不僅實用、價格也不貴，冬天快到了，煮個火鍋也相當方便，但他卻相當猶豫要不要購買，於是想問問大家，「有可能後悔嗎？」，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「加溫很慢」、「直接買正常尺寸的電鍋」、「超難用，份量有夠難抓」、「確實建議買大的，除非你家爆小／常搬」、「小鍋湯水容易溢出來」、「小電鍋就是智商稅啊」、「後悔自己做飯，一個人挺難控食材的」、「煮飯用電子鍋，買太小的煮飯不好吃」、「六人份後悔+1，省不了多少空間，容量差一大截，東西很難塞」、「家裡有三人大同小電鍋，覺得煮一或二人份的粥或蒸小份量的副食品蠻好用，但高壓煮東西還是用萬用鍋」。

有網友則認為，「一個人買三人份的，不佔空間，飯不但夠吃還可丟東西進去一起蒸」、「一個人，煮飯煮麵煮水餃，方便」。不過，有網友認為大小各有優點，「說來說去重點是抓 （量）的問題及煮完之後，問題根本大小無關」、「大可兼小，也比較好放，想偷懶時也能多煮些省功，再分裝冷凍就不會一直吃一樣的，但只加熱的話小電鍋好用，我朋友放一個小的在公司熱便當」。

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