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台北慘輸吉隆坡？大馬觀光客多4倍「海放台灣」 兩國差距曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
雙子星塔是吉隆坡最具指標性的建築。歐新社
雙子星塔是吉隆坡最具指標性的建築。歐新社

台灣首都台北市，是許多外國訪客必訪的城市之一，不過近日卻有網友發現，馬來西亞去年的入境旅遊人次高達2600萬，海放我國的648萬，讓他很好奇「台北觀光旅遊為何會慘輸吉隆坡？」。

該名網友在PTT上發文，表示許多人都說馬來西亞吉隆坡超無聊，不僅交通混亂、市區擁擠，建築也超醜，不過經查詢後發現，吉隆坡（應為大馬）2023年的入境旅遊人次高達2600萬，直接海放台北市（應為台灣）的600萬，人家車尾燈都看不到，讓原po感嘆「去台北市不如去吉隆坡」，但也不禁好奇吉隆坡機場不像新加坡的樟宜機場才是轉機樞紐，那為何「台北觀光旅遊會慘輸吉隆坡？」。

文章曝光，網友們紛紛推薦吉隆坡的優勢，「住飯店+到處吃，可以說是便宜版香港，零食伴手禮啥的也好買」、「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了，隨便幾個大樓就輾壓台北，更別說清真寺印度教的建築，狠甩台北幾條街」、「光是雙子星塔就比101好看，下面的商場也好逛」、「吉隆坡郊區很多景點，市區五星級飯店也台北CP值高多了，東西也好吃有特色」。

有人點出台灣的問題，「台北沒自己特色、沒什麼景點、商店街規模也很小」、「飯店價格台北不知道貴幾倍」、「台北就老又舊，重點還臭，走在路上還可能被台北公車撞死」、「台灣觀光業不就把遊客當盤子」、「看看台北出發的機票跟選擇，再去看看吉隆坡的，吉隆坡機場也比桃機好太多」。

不過也有人發現，其實馬來西亞旅遊人次幾乎高達一半都是鄰國的新加坡人，由於兩者地理位置鄰近，且兩機場飛行時間不用一小時，因此新馬兩地人民來往頻繁。

出國旅遊 吉隆坡 馬來西亞

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