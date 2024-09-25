百貨電梯裡驚見「1道歉標語」 內行一看秒懂：背後有故事

以前不少百貨公司裡都有電梯小姐，搭電梯時負責幫忙按電梯及引導，不過近幾年面臨缺工困境，因此僅有少部分百貨還有電梯小姐。一名網友在某間百貨搭電梯時，發現樓層按鈕下方有個標語，她不懂用意，於是想問問大家，不少人看了紛紛幫忙解答。

一名網友Threads發文，她在某間百貨的電梯裡看到樓層按鈕下方的標語寫著，「對不起，請您自行操作，謝謝您！」，令她不禁好奇用意，「不然要用念力嗎？」，她也表示很疑惑，沒有電梯小姐為何就要貼這個標語，「會有人一進去看沒電梯小姐就待著不自己按嗎？」，此文一出，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「老人可能會質疑啊！手扶梯的迎賓小姐沒了，現在連電梯小姐也消失了」、「怕有人把站按鈕旁邊的人當電梯小姐吧？不過有些人顧著滑手機會忘了按，有些電梯待機有段時間裡面的燈會暗掉（我傻傻的遇過幾次）」、「孩子過來坐下，我來跟你說個百貨公司電梯裡，都有位優雅的電梯小姐操作電梯的故事」、「小時候覺得電梯小姐好漂亮、好有氣質…有個夢想是電梯小姐」、「你在想為什麼會有這個標誌的時候，通常背後都有一個故事，你就知道為什麼要貼了，就像廁所的馬桶標誌一樣」。

有網友分享，遇到沒禮貌客人的經驗「我在sogo被當過電梯小姐，有個男的很沒禮貌一進電梯就給我比手勢，想我幫他按五樓，我當時看不明白就沒有理他，之後他就大聲抱怨：現在的電梯小姐不工作又沒禮貌！然後我的樓層到了就走了～」、「想到我之前有同事當電梯小姐，因為客滿被客人推出去，但電梯需要她本人在裡面才能動，她就微笑走進去請那個客人出去」。

有網友則解答，「正常會有服務人員的地方，但可能因為活動什麼的原因，不能進去電梯服務的時候就會貼」。