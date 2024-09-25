最過譽的台南名產是它？ 網直言「根本吐司加玉米濃湯」曝變難吃原因
台南有許多名產，是著名的美食之都。但近日有網友發文，表示有人跟他說台南的一項名產「難吃死了」，讓他十分錯愕。
原PO在PTT發文，稱近日有人跟他說台南的東西「哪有好吃，難吃死了！」，他疑惑地詢問對方吃了什麼，沒想到對方的答案居然是棺材板。
棺材板是當初由許六一發明的小吃，是將炸麵包挖空，再放入炒香的麵粉與洋蔥，加入高湯及奶水、雞肝、墨魚、碗豆、紅蘿蔔等內餡，由於外型像石棺，於是得名棺材板。
原PO認為在網路還不發達的年代，棺材板確實是很有代表性的台南名產，但其實在台南以外的地方幾乎看不到它，也不知道是如何有這麼高的知名度的。現在提到台南名產，也很少人會提到棺材板了，讓他懷疑在以各式小吃著稱的台南，棺材板是不是最過譽的名產。
文章引來大量網友留言，還是有網友認為棺材板是好吃的，「這東西說實話的確很有特色，起碼比全台灣都吃得到的擔仔麵、虱目魚粥強」、「非台南人，我覺得超好吃，但是北部好少人賣」、「吃過一次親戚做的原始版，比較像是在吃鹹派，還不錯」。
但多數網友認為棺材板真的不好吃，「就是炸麵包裝濃湯」、「棺材板不就吐司邊」、「完全不知道在吃啥，油膩又糊糊」、「我也只有吃過一次，就吐司邊加濃湯而已，完全沒好吃的點」。
也有網友解釋棺材板變難吃的原因，「內餡偷工，炸吐司技術不好，整體就越來越雷」、「其實真正傳統的是要炒勾芡內臟，那種才好吃」、「玉米濃湯就是莫名其妙出現的仿冒品」、「可能早期是貴族食品，放的都是高級食材，結果現在變成玉米濃湯」、「被偷工減料到剩三色豆玉米湯，當然雷」、「三色豆這道原料放進去，不管什麼都會變成營養午餐等級」。
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