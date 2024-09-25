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吃完別丟！她曝統一布丁封膜「隱藏好康」 現省195元超划算

聯合新聞網／ 綜合報導
統一布丁。聯合報系資料照
統一布丁。聯合報系資料照

吃完統一布丁先別丟。近日一名女網友分享，原來布丁封膜上藏好康「Mister Donut甜甜圈買5送5優惠券」，算起來平均一個甜甜圈不到20元，讓她驚呼「好划算」。

一名女網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，她準備舔統一布丁封膜時，意外看到上面有圖案，才發現原來拿封膜可以去換甜甜圈買5送5，平均算下來一個甜甜圈不到20元。她隔天就到公司附近捷運站換了一盒，還跟同事分享下午茶。

從貼文中的照片可見，封膜上寫著「2024/10/31以前憑本封膜至Mister Donut門市，享39元甜甜圈買5送5優惠」，等於算下來現賺195元(5個39元甜甜圈)。好康曝光後，網友們興奮表示，「這兩個組合我沒有抵抗力耶」、「可以買一盒當小孩的點心，謝分享」、「一個不用20元，挺划算的」、「回收的甜甜圈店員：應該舔過吧(吧應該去掉)」。

事實上，迎接品牌20週年，連鎖甜甜圈「Mister Donut」攜手「統一布丁」，以童趣為主題，推出6款主題甜甜圈，還有2款布丁飲品，以及蜜糖波堤造型icash卡等周邊商品。為慶祝新品登場，還有甜甜圈「買5送2」、「買6送3」等多種優惠，9月3日至10月31日期間，統一布丁於7-ELEVEN獨家販售特殊款封膜的小布丁，憑該封膜可享39元甜甜圈產品「買5送5」優惠。

統一布丁

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