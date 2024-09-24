實用小工具黏租屋牆竟釀退租出大糗 網一看：完蛋我用一堆

對租屋族來說，裝飾自己的租屋處也是一種小確幸，不少人會選擇知名廠牌掛勾來置物，不過粘上去之前要注意牆壁材質。一名網友在PTT發文求救，圖片中可以看到他拆下之前使用的牆壁掛鉤後，竟然油漆一起被破壞了，焦急的他上網求助吸引不少人注意，有網友定睛一看嚇瘋「這知名品牌的會這樣！我用很多耶！」

原PO表示九月底要退租了，黏的掛鉤就變成這樣，無奈詢問「請問大大有好辦法嗎」，照片可以清楚看見牆上大大的斑駁痕跡，原PO還拿了五元硬幣作為比例尺，破損範圍遠遠超過五元的兩倍。網友們直搖頭「賠錢阿，看合約說多少」、「有良心就買補土刮一刮啊」、「我快笑死，租屋自己作死、「租就不要亂黏亂釘啊」、「扣錢比較快」、「你是直接用扳的吧？（掛鉤）膠條要垂直往下拉」。

也有網友安慰原PO，並提供可嘗試補救的方法，「補漆筆塗一塗加水砂紙磨一下」、「再買一個漂亮掛勾掛上去」、「牆面修補膏塗一塗就好」、「汽車補烤漆那小罐的水彩」。還有人覺得應該不需要賠償，「水泥看起來是平整的不用補」、「房子本來就會折舊」、「老實說不講根本不會發現，你怕的話就修補」、「掉漆是正常的，不是損壞什麼東西」。