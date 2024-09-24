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太荒唐！雷包男遊日誤拿正妹行李箱竟稱「有趣」 還辦抽獎宣傳產品

聯合新聞網／ 綜合報導
出國領取行李時，務必確認行李箱上的姓名資訊。圖／pixabay
出國領取行李時，務必確認行李箱上的姓名資訊。圖／pixabay

出國遊玩最怕意外掃興，有台灣遊客赴日旅遊時，行李遭人錯手帶走，急忙在社群平台上發文協尋，希望儘快找回私人物品。沒想到對方在數小時後才發現行李拿錯，發文找尋失主時不只謔稱「有趣的事」，更在注意到此事帶來流量時發抽獎文宣傳自家產品，瞬間引爆網友怒火，如今已將帳號轉私人暫閉風頭。

近期出國旅遊者眾，行李箱拿錯的意外時有所聞，一位女遊客23日在Threads上發文求救，急尋同班星宇航空飛往東京成田機場的乘客，因為兩人皆是在好市多購買銀藍行李箱，對方恐怕一時不察，將她的行李帶走了，讓她相當崩潰。

透過社群平台的傳播，誤拿者尋找失主的發文也出現了。對方疑似離開機場、抵達輕井澤後才發現，「實在是不好意思，不知道有沒有辦法聯繫到對方」，過沒多久，誤拿者再度發文，表示已找到失主，準備隔天去機場交換行李，同時再度表達自己的歉意。

原以為此事圓滿落幕，然而誤拿者發文時先是將拿錯行李形容成是件「有趣的事情」，事後疑似看事件引發關注，竟趁機表示此次日本行是要去輕井澤推銷茶葉，為了感謝脆友的支持和鼓勵，決定舉辦抽獎送出10份自家得獎紅茶。

一連串奇葩操作澈底惹怒網友，紛紛炮轟「才不有趣！拿錯行李耶！超誇張的操作」、「荒唐到不行」、「有夠可悲，把別人的困擾當有趣，這茶被他拖累了」、「這種真的要拒買，雷成這樣」、「辦什麼抽獎文，還不趕快把行李還給人家，別人的旅行都被你毀了！賠錢！」、「被拿錯行李的人一點都不會覺得有趣……會影響別人後續行程，有夠傻眼的」、「剛入境被人拿走行李真的是會很怒耶，到底什麼樣的白目毀了別人的旅程」、「我朋友之前行李被誤拿，害我朋友錯過上山的公車，對方直接回到機場找他交換，還賠償他上山的計程車的費用。對方還拿這件事辦抽獎，真的不要對他太仁慈」。

或許是網友炮火猛烈，誤拿者先將帳號轉私人，待行李箱交還後才再發出長文致歉。他表示因自己語言能力不佳且要申報茶葉，到達行李轉盤時只看到一個銀藍色行李箱在旁邊，所以直接拉走趕上同伴，沒多做確認。之後搭了6小時的車抵達目的地後，才發現拿錯行李箱，當時已經半夜，客服下班也不好再把日本朋友吵醒，只好試著上Threads發文尋人，所幸最後順利與失主聯繫上，隔天6點不到他就出發將行李箱送至機場，並請機場人員將行李箱宅配給對方。

他說明，當天一方面因出關延誤讓同行者久候，加上只看到一個同款行李箱就未核對行李單號導致失誤發生，他由衷感到抱歉，對 於關心事件的網友們的指責與指教，也會認真銘記在心。至於抽獎一事，他也承認思慮不周，當下只是想感謝大家幫忙尋人，但手邊茶葉數量有限無法一一答謝，才想用抽獎的方式。

不少網友也留言提醒行李箱上要貼顯眼的貼紙或綁束帶，避免再次被人拿錯，各家航空公司也呼龥旅客，提取行李時務必核對箱上的姓名資訊是否正確。

由 @isabellathatgirll 發佈
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出國旅遊 行李箱

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