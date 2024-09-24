澳洲一堆「台灣難民」？他掀打工度假亂象 網嘆：非要當社會毒瘤

澳洲是很多台灣人去打工度假的首選，不過近日有網友痛批一亂象，就是在當地遇到許多「台灣難民」。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，他在澳洲打工度假時，遇到不少台灣人為了留在當地工作，申請俗稱「難民簽」的保護簽證。他也分享多個親身遇到的事件，其中包括一對台灣夫妻為了留在澳洲賺錢，在打工度假快到期前，申請保護簽證，繼續留在肉廠工作，「聽說後來老婆跟工廠的一個老外跑了，老公則是移動到別州做刀手」。

除了這對夫妻之外，他也分享一位31歲女子，因為申請學生簽證被拒，被慫恿申請難民簽，最後因工作勤勞被延攬為某農場主管。還有42歲的台灣阿姨，因為她女兒也是難民簽，所以她一到澳洲，她女兒就馬上幫她申請，現在兩人在華人餐館打工。此外，還有一名35歲台灣男子，打工度假完回台灣工作幾年，因為實在受不了職場文化，選擇回澳洲，但英文不好，最後選擇用難民簽留下來，賺個幾年存頭期款，聽說最近交了一個有身分的中國女友。

原PO感嘆，打工度假結束後，明明可以選擇讀書、技術移民拿PR（永久居民身分憑證），或是找一個有身分的人結婚，為何一定要申請難民簽，「這種行為不只會害到你們自己也害到全體台灣人，不要為了一己私慾，做出這種禍國殃民的事情」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我真心不解台灣有落魄到要在國外苟且偷生嗎？好好做人、守法、保有道德良知有這麼難嗎？非要到國外變成別人唾棄的社會毒瘤？」、「我真的覺得澳洲對台灣背包客應該要求英文成績，還有至少3萬澳的財力證明」、「一個國家的信譽就是這樣被搞爛了，之前在農場的印尼工頭，也是難民簽，我們都很疑惑為什麼他可以申請這種簽證，現在明白了」、「難民簽拒簽除了以後不能來澳，還有無法入境大英國協的國家，這點很重要」。

根據《澳洲生活網》指出，難民簽是一個永久居留（綠卡）簽證，會頒發給那些符合聯合國難民公約定義、並且受到本國政府迫害而來澳洲尋求保護的申請者。此簽證獲得者在滿足居住條件後，可直接拿澳洲護照。

至於怎樣才算符合「難民」定義？按照聯合國1951年難民公約的規定，一個人由於種族、國籍、宗教信仰、特殊社會團體及與政府持不同政治見解，目前身處國外，具有充足理由懼怕回到自己的國家而受到迫害，因而不能或不願意接受其原居住國的保護，即是難民。