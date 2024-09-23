窮人不配吃？夜市買滷味要價破百她上網哭訴 網一看：正常價

台灣的夜市攤位五花八門，不少人喜歡在晚餐或宵夜時段選擇到夜市覓食，不過如今夜市已經不如以往價格親民。一名網友在Dcard上發文哭訴，自己只買了滷味攤幾樣東西卻要價120元，哭喊「窮人不配逛夜市」，不過網友定睛一看發現其實價格並沒有特別貴。

原PO表示自己只有在滷味攤買鳥蛋、花椰菜、玉米筍、杏鮑菇和送的酸菜，四樣東西就要120元，超出預期的價格讓她非常震驚，不過不少網友留言表示「妳點的東西本來就不便宜」、「正常價格，滷味蔬菜都好貴」、「滷味本來就是蠻玄的食物」、「鳥蛋20，蔬菜都35，價格蠻合理的吧」、「滷味一直以來都是開這個價格，但真的就是很貴」。

也有人認為現在夜市眾多攤位的商品單價很高，「滷味真的貴」、「個人覺得北部夜市真的盤，喜歡去中南部」、「很久都不買滷味鹹水雞之類的東西，直接買便當還比較划算」、「 以前常逛夜市但現在都不太逛了，東西真的貴很多」。

文章還釣出夜市攤商出面回應，「我自己就是在夜市做吃的攤位，只能跟妳說這樣算起來價格還ok」，業者表示許多時候成本都是他們自己吸收，像是颱風等天災，另外擺攤、清潔、販賣等等工作也都需要花時間。加上最近天氣不佳，晚上不是下雨就是太熱，所以遊客都很少，攤位一個月淨利有可能都不比坐在辦公室吹冷氣的行政職多，甚至有些還賠錢。