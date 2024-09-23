快訊

虎航全航線100元機票來了！ 「這2天」早上10點準時開搶

晚間雨區再擴大！ 20縣市豪大雨特報「豪雨炸3地」

東海女大生遭公車撞亡 交通部長陳世凱說話了

窮人不配吃？夜市買滷味要價破百她上網哭訴 網一看：正常價

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在夜市買滷味，四樣菜破百讓她哭喊好貴，但其他網友則表示「正常價」。滷味示意圖。聯合報系資料照／記者潘欣中／攝影
原PO在夜市買滷味，四樣菜破百讓她哭喊好貴，但其他網友則表示「正常價」。滷味示意圖。聯合報系資料照／記者潘欣中／攝影

台灣的夜市攤位五花八門，不少人喜歡在晚餐或宵夜時段選擇到夜市覓食，不過如今夜市已經不如以往價格親民。一名網友在Dcard上發文哭訴，自己只買了滷味攤幾樣東西卻要價120元，哭喊「窮人不配逛夜市」，不過網友定睛一看發現其實價格並沒有特別貴。

原PO表示自己只有在滷味攤買鳥蛋、花椰菜、玉米筍、杏鮑菇和送的酸菜，四樣東西就要120元，超出預期的價格讓她非常震驚，不過不少網友留言表示「妳點的東西本來就不便宜」、「正常價格，滷味蔬菜都好貴」、「滷味本來就是蠻玄的食物」、「鳥蛋20，蔬菜都35，價格蠻合理的吧」、「滷味一直以來都是開這個價格，但真的就是很貴」。

也有人認為現在夜市眾多攤位的商品單價很高，「滷味真的貴」、「個人覺得北部夜市真的盤，喜歡去中南部」、「很久都不買滷味鹹水雞之類的東西，直接買便當還比較划算」、「 以前常逛夜市但現在都不太逛了，東西真的貴很多」。

文章還釣出夜市攤商出面回應，「我自己就是在夜市做吃的攤位，只能跟妳說這樣算起來價格還ok」，業者表示許多時候成本都是他們自己吸收，像是颱風等天災，另外擺攤、清潔、販賣等等工作也都需要花時間。加上最近天氣不佳，晚上不是下雨就是太熱，所以遊客都很少，攤位一個月淨利有可能都不比坐在辦公室吹冷氣的行政職多，甚至有些還賠錢。

夜市 滷味

延伸閱讀

東京夜景中藍色光點遍布城市 網認出大推高評價住宿：CP值很高

奧運超夯「珍奶徽章」回來啦！ 限量只送不賣 入手方式一次看

高中班對成高考公務員 兩夫妻買房不生小孩…他憂台灣的未來

幼教師曝辛酸「沒空喝水致腎臟發炎、夜眠仍聞哭聲」 嘆沒被善待難教孩子

相關新聞

窮人不配吃？夜市買滷味要價破百她上網哭訴 網一看：正常價

台灣的夜市攤位五花八門，不少人喜歡在晚餐或宵夜時段選擇到夜市覓食，不過如今夜市已經不如以往價格親民。一名網友在Dcard上發文哭訴，自己只買了滷味攤幾樣東西卻要價120元，哭喊「窮人不配逛夜市」，不過網友定睛一看發現其實價格並沒有特別貴。

超商拒大鈔換錢他怨店員態度差用一招報復 網怒嗆：好玩嗎？

服務業何苦為難服務業！一名網友在臉書匿名3公社發文分享自己制裁態度很差的超商店員經過，沒想到過程曝光被網友大力砲轟奧客。

他搭機「隨身行李」被偷拿！犯人被逮秒裝傻：這好像不是我的

疫情解封後，世界各地湧起報復性旅遊熱潮。然而近日有民眾透露，搭乘虎航的班機時，竟碰上「隨身行李」被扒走的狀況。貼文曝光後，不少網友也指出，其實過去就有不少空中偷竊案，建議較好拿的包包，還是放在腳邊比較安全。

不是奧客Uber評分卻超低？她分數低到司機忍不住發問 網同感：莫名其妙

現在使用Uber叫車，不只乘客可以評價司機，司機也能反過來為乘客打分數，這還有可能影響你的叫車體驗。近日有網友發文，表示自己不知為何的Uber乘客評分很低，引發網友討論。

揭露祕辛！她為還債當酒店小姐：被灌酒、求免費約會「連滾帶爬逃離」

「半點都不想再出賣色相，跟吸二手煙，跟被灌酒、還要跟討厭的人尬聊自己不喜歡的話題」，一名為了還債曾在酒店當酒店小姐的網友在論壇如此訴說。該名網友透露自己在禮服店工作，不滿客人會把酒店小姐當傻子、要求跟小姐免費約會，原PO更說，就自己所知的酒店小姐中，有9成都離不開此行業，而自己不當酒店小姐是因為債還清了、認識一名「正常的」男性，迫切地想回歸正常生活。

好市多買人氣炸雞驚見「綠塑膠片」…他失望PO網 賣場回應了

一名網友表示，看到不少人分享好市多販售的「大成冷凍薄皮炸雞」很好吃，於是日前前往賣場購物時，也買了一包回家享用。殊不知食用到一半，發現裡面暗藏「塑膠片」，因此拍照PO文，呼籲民眾「吃之前真的還要再仔細看過」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。