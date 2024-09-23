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超商拒大鈔換錢他怨店員態度差用一招報復 網怒嗆：好玩嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
拿千鈔換錢失敗，他一招制裁超商店員引網怒轟。超商示意圖。圖／ingimage
拿千鈔換錢失敗，他一招制裁超商店員引網怒轟。超商示意圖。圖／ingimage

服務業何苦為難服務業！一名網友在臉書匿名3公社發文分享自己制裁態度很差的超商店員經過，沒想到過程曝光被網友大力砲轟奧客。該網友表示自己想換錢卻被店員敷衍拒絕，因此決定隨便拿一樣商品買完找錢再要求退貨，他自豪的向網友們分享自己的「正義」行徑，反而引來眾怒。

原PO貼文表示今天是來「靠北店員」的，因為每次去學校附近超商領了1000元大鈔都換不成零錢。他抱怨好聲好氣的跟店員說「不好意思可以跟你換錢嗎」，店員連頭都不看收銀機就回覆「不好意思，我們沒有多餘的紙鈔喔」。氣不過的他後來突發奇想，決定領完錢再問店員一次同樣的問題，而店員的答案依舊一樣。於是這次原PO走進店內隨便拿一樣商品出來結帳，並使用剛領出來的千元鈔付，店員才尷尬的幫他結帳找了900多塊，結完帳以後他馬上說「不好意思我想退貨」，他表示當時店員臉超臭的辦理退貨。彷彿拿下勝利的原PO還補槍一句「以後別再講那麼爛的藉口」才離去。

原PO表示自己不是想要當奧客，只是當客人好聲好氣的請店員幫忙換錢，可以回覆店裡規定不能換，或是如果沒有這項規定，更不能理解為什麼不能換。他持續補充道「一定要買東西你才會找我錢嗎？可以做人不要這麼勢利嗎？」文末還特別提到自己也是做服務業的，「知道服務業的辛苦但是請你以後不要再這樣了」。

原PO原本是想分享自己的「英勇事蹟」，沒想到引來眾網友撻伐，「你真的很爛很無聊，零錢是用來找零不是給你換的」、「門市又不是開銀行的，專門給顧客換錢」、「別再為難工讀生了！你已造成了別人的困擾！」、「這樣還不是奧客？那什麼才是奧客」、「買東西找零沒問題，但是退貨然後口頭修理店員就太超過」、「說自己不是奧客的奧客，自己覺得很好玩嗎」。

奧客 店員 超商

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