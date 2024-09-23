他搭機「隨身行李」被偷拿！犯人被逮秒裝傻：這好像不是我的

疫情解封後，世界各地湧起報復性旅遊熱潮。然而近日有民眾透露，搭乘虎航班機時，竟碰上「隨身行李」被扒走的狀況。貼文曝光後，不少網友也指出，其實過去就有不少空中偷竊案，建議較好拿的包包，還是放在腳邊比較安全。

原PO前天（21日）在PTT發文分享，上周搭乘虎航靠窗座位，把隨身行李放在正上方，由於製物櫃前最邊邊靠擋板，產生視線死角的緣故，再加上等靠走道旅客先出去，等到他要取行李時，發現共用置物櫃竟「全空」，當下直接傻住。

幸好，後面一名旅客要從機上走道穿越，原PO馬上發現對方手上其中一個行李袋正是自己的，他毫不猶豫搶回來，對方則慌張說了句：「這好像不是我的…。」

貼文曝光後，網友紛紛直呼，「這個一定要報警啦，不然越來越猖獗」、「真的好扯，所以我都坐靠走道」、「太誇張了，我只買一個airtag放託運行李，現在連隨身都要放了嗎」、「這個很難搞，對方幾乎零成本，就算真的被抓到，也是打哈哈過去就好，但沒抓到對方就賺翻了」。

也有網友說，「現在飛機上有亂偷黨，已經是企業化經營」、「有在機上偷錢的竊賊集團，警察也會派人裝乘客抓人，但可能抓不完」、「之前買的土產也被拿走，因為還沒開始下飛機，就問其他人，結果也是被一個大媽拿著，她說以為都是同一團的，先都幫忙拿下來，等等再分發」。