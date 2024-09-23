不是奧客Uber評分卻超低？她分數低到司機忍不住發問 網同感：莫名其妙

現在使用Uber叫車，不只乘客可以評價司機，司機也能反過來為乘客打分數，這還有可能影響你的叫車體驗。近日有網友發文，表示自己不知為何的Uber乘客評分很低，引發網友討論。

原PO在Dcard發文，稱有一次自己在坐車時被司機提問「你其實蠻有禮貌也很開朗，為什麼評價才4.7」，原PO表示自己也很不理解叫車軟體的評分標準，自己平時上車都很安靜，有時會司機聊天，從沒當過奧客，也會提前下樓等車，但分數就是很低。

原PO也發現評分會影響自己叫車，「太低不好叫車，容易被取消」，有時顯示車子還有1分鐘到，但當她下樓等待時，又突然跳到6、7分鐘或要重新等待，讓原PO十分無奈，同時她也好奇網友的分數都是多少。

文章引來網友討論，不少網友表示自己也不知道Uber是如何打分的，「我只搭過5次，4.71分」、「4.82，沒搭過幾次，我也問號。難道是下雨天會被扣分？」、「蛤4.7會很低嗎，現在才知道」、「我還蠻常坐的，上車都不太會說話，之前看自己是4.67？超莫名其妙」、「現在很多司機分數都比乘客高了，乘客如果不是奧客基本都會給4-5，反倒是司機給的評分不明不白」。

也有網友分享自己的推測，「我之前也有被問過，那時候因為坐Uber不到10次，所以只要有一個低分就會分數較低。我也沒做什麼奇怪，惹人厭的事」、「覺得有些司機會亂評分，我自己是會提早去等、上車跟司機聊天、繫安全帶、輕輕關車門，甚至有時候路途比較遠或是沿路塞車還會多給小費，也沒有發生過什麼嘔吐等狀況，之前感冒的時候也沒有搭車，早起鼻子過敏會先跟司機提醒，都做到這樣了我的評分還只有3.7」、「我覺得如果你搭乘趟數較少的，容易被1-2個低分影響分數。不用太在意啦」。