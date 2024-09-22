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揭露祕辛！她為還債當酒店小姐：被灌酒、求免費約會「連滾帶爬逃離」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名曾在禮服店工作的女網友，因為債務還清了，所以不想再當酒店小姐，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名曾在禮服店工作的女網友，因為債務還清了，所以不想再當酒店小姐，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

「半點都不想再出賣色相，跟吸二手菸、被灌酒、還要跟討厭的人尬聊自己不喜歡的話題」，一名為了還債曾在酒店當酒店小姐的女網友在論壇如此訴說。她透露自己在禮服店工作，不滿客人會把酒店小姐當傻子、要求跟小姐免費約會。原PO更說，就自己所知的酒店小姐中，有9成都離不開此行業，而自己不當酒店小姐是因為債還清了、認識一名「正常的」男性，迫切地想回歸正常生活。

原PO在Dcard以「閒聊 酒店小姐打工體驗」為題發文表示，自己當時失業還扛了一筆貸款，而「酒店小姐」這份工作是她想到最快的賺錢方式。原PO也明白很多人瞧不起這份工作，甚至覺得骯髒，但她認為自己雖然賣笑，但不偷不搶，只是偶爾會被灌酒和吃豆腐。

原PO接著訴說起在酒店工作的5件祕辛。首先，酒客經常看不起小姐，將小姐當成傻子，她舉例道，有一次一群酒客與酒店小姐在玩遊戲，其中一名小姐和旁邊的客人深吻，結果原PO的客人故意用英文表示自己很嫉妒，讓她覺得自己被對方以為沒讀書，聽不懂英文。

其次，酒客通常不喜歡「嗨咖」的小姐，原PO說起初以為酒客比較喜歡「嗨咖」，所以工作中唱比較嗨的歌，結果被嫌太吵，將原PO卡檯（「卡」音近英文的cut，指暫停坐在某桌）；另外，有時小姐被灌酒到得去廁所偷偷吐酒時，也會讓酒客不悅，將酒店小姐卡檯。對於酒客的灌酒行為，原PO直呼「我不懂一直灌人酒是什麼變態心理」。

不只如此，有些客人很喜歡要求和小姐免費約會，會要酒店小姐的聯絡方式，稱因為酒店消費很貴，想另外碰面吃飯。最後，原PO也提到當酒店小姐常會聽到商業客分享不為人知的祕辛，「有些涉及政治不太能說」。

她分享自己觀察到的，就認識的酒店小姐當中，10個有9個離不開此行業，而自己不當酒店小姐是因為貸款還清了，加上工作中認識一名「正常」男性，對方既不喝酒也不碰女生，原PO工作時坐在他旁邊，和他聊了很多一般朋友會聊的話題，無關曖昧與色情，後來還加了彼此的聯絡方式繼續聊天。

她也有感而發地覺得不是該名男性正常，而是自己的價值觀被酒店的生態帶偏，「身邊圍繞的那些少爺小姐平時都吃喝嫖賭樣樣來、小姐會被教育要怎樣怎樣才能討客人歡心、什麼樣的話術才能哄騙客人，花昂貴的治裝費跟妝髮費，買一堆根本不需要的衣服，還差點開始物色名牌包」。經濟壓力降低、遇到這名男性，讓原PO迫切地想回歸正常的生活，她也直言，「真的是連滾帶爬的逃離那個鬼地方（酒店）」。

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