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好市多買人氣炸雞驚見「綠塑膠片」…他失望PO網 賣場回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日前在好市多買了「大成冷凍薄皮炸雞」，卻發現裡面暗藏「塑膠片」。好市多示意圖。聯合報系資料照片
一名網友表示，日前在好市多買了「大成冷凍薄皮炸雞」，卻發現裡面暗藏「塑膠片」。好市多示意圖。聯合報系資料照片

一名網友表示，看到不少人分享好市多販售的「大成冷凍薄皮炸雞」很好吃，於是日前前往賣場購物時，也買了一包回家享用。殊不知食用到一半，發現裡面暗藏「塑膠片」，因此拍照PO文，呼籲民眾「吃之前真的還要再仔細看過」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出2張照片，指出自己日前花了399元買下一包「大成冷凍薄皮炸雞」，理由是看了大家分享這款炸雞好吃，自己就開開心心的買下了。原PO表示，萬萬沒想到「第一次買就中標」，他把冷凍炸雞拿去氣炸鍋料理後，食用時翻面才發現，「薄皮下面包的不是炸雞而是塑膠片」，提醒大家把食物吃下肚之前，要再多留心檢查。

不少網友看完表示，「你不該發來這，你應該打給大成，他應該會跟你談一筆不小的封口費」、「太誇張了吧」、「保留證據，投訴衛服部，讓主管機關好好稽查，以保障消費者食安」、「這太誇張了，要給衛生局報案」、「超重大失誤，大成也好，COSTCO也好，要有人出來負責的」。

根據《TVBS新聞網》報導，好市多透露，目前已收到該名會員的退貨要求，並已向廠商釐清原因中，賣場將敦促廠商檢視生產過程並儘快提供說明，以維護好市多會員權益。

一名網友表示，日前在好市多買了「大成冷凍薄皮炸雞」，卻發現裡面暗藏「塑膠片」。圖／擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友表示，日前在好市多買了「大成冷凍薄皮炸雞」，卻發現裡面暗藏「塑膠片」。圖／擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

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