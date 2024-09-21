八方雲集1飲品爆紅！她狂讚「打趴手搖飲」 一票老饕曝加料配方：更好喝

連鎖鍋貼水餃店「八方雲集」近期又有爆紅商品！一名網友分享，平常吃八方雲集都點豆漿來配，近期第一次點「寒天紅茶」，口感讓她超驚艷，大讚「根本打趴手搖飲」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「八方的寒天紅茶打趴手搖飲」為題，指出平常吃八方雲集都是點豆漿來配，近期第一次點寒天紅茶，沒想到完全不雷，認為紅茶味道醇厚、寒天Q彈又帶有一點黑糖香氣，大讚「根本打趴手搖飲」。

貼文一出後，不少喝過的網友也大推，「我也超愛，去八方必點寒天紅茶，但甜度無法調整，如果外帶回家我會再加冰塊，喝起來比較不甜」、「蠻好喝的，不過有點太甜，如果能半糖就更完美」、「我都買回來加3顆冰塊跟半杯牛奶，超好喝，但會變成超大一杯」、「每次喝完都超飽 我覺得和招牌鍋貼最搭」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「但是紅茶真的好甜」、「紅茶好喝，但甜，寒天不愛」、「我覺得還好，而且真的很甜」、「只有我覺得喝起來最後有種濃烈的澀感嗎？」、「身為員工都覺得好甜，之前光是喝小杯的喝完都會想吐」。