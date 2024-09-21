在KTV啥行為最讓人討厭？過來人揭2地雷：超崩潰

許多人聚會都會選擇KTV來高歌一曲，一名網友分享，自己去KTV最討厭一直吃東西不點歌的人，也好奇問大家「最討厭在KTV遇到怎樣的行為？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」指出，大家去KTV最討厭哪種人？並率先表達自己的看法，表示自己最討厭一直吃東西不點歌的人，引起兩千名網友熱烈討論各種KTV的NG行為。

貼文一出後，多數網友最討厭2大地雷行為，紛紛表示「我最討厭點一大堆歌要人家插播」、「一直插歌」、「最討厭一直點歌還插歌，找一堆人來當分母的」、「不自己點自己的歌，別人的歌他每一首都要拿麥克風跟著唱」、「霸佔麥克風把KTV當個人演唱會」、「突然拿起麥克風合唱副歌，音又不準」、「討厭一直點歌，唱不停的」。

不過，也有部分網友和原PO持相反意見，指出「不跟你搶麥克風不好嗎？我就是去吃東西不點歌的」、「有付錢就沒關係吧？為什麼去一定要唱？聽別人唱不行嗎？」、「吃東西不點歌很好啊」、「我不會唱歌，我都去KTV吃日料的」。