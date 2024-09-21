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不是食物！陸客來台衝去買「1神仙逸品」 過來人也大推：真的超好用
台灣有著許多種類的伴手禮，又特別以美食聞名全球，像是鳳梨酥、牛軋餅、奶油酥餅等等，都是外國旅客喜歡的台灣味。不過，有陸客分享，她來台灣買的戰利品不是食物，而是一把「剪刀」，不少過來人也說，「這真的超級好用」。
一名網友在社群平台「小紅書」寫道，她來台灣旅遊，一落地先去的地方就是一家名為「禮拜文房具」的店，並且買了一把自家出品的剪刀，她表示在網路上看過這把剪刀，沒想到是這家小店出的。因為太喜歡，原PO還特地去了兩次，買了所有喜歡的東西。
不少人也大推這把剪刀，「這把我有！我還有一把金色的」、「我也有一把，我就是當日常剪刀用，有顏值、還超級好用」、「禮拜的剪刀真的是神仙，用了十年還跟新的一樣」、「入坑了但是買不到」、「終於看到有人說我的文具愛店啦」。
禮拜文房具位於台北市大安區樂利路上，靠近六張犁捷運站，Google評價為4.5顆星，不少人會慕名而去，評價多半是「非常有質感」、「擺設陳列很藝術」、「店內氛圍很好」、「店員服務態度好」等等的好評。
根據500輯報導，創辦人Marco蔡孟仰表示，創立店家的初衷是因為太太Karen的興趣，她從小就對老文具興致盎然，時常在國外網站上尋寶，有天他就想說開間文具店，賣這些很有味道和質感的老文具，介紹給台灣的同好。
蔡孟仰說，當初只想說要賺得夠繳房租就好，沒想到卻意外爆紅，兩人投入開發自製產品，除了復除了復刻喜歡的經典文具，也提升禮拜文房具的獨特性，也成了他們在市場站穩腳步的關鍵。這把小紅書推薦的剪刀，正是他們的自創品。
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