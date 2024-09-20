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乘客吃完飛機餐「貼心舉動」反踩雷 空服員坦言：超級困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。示意圖／Ingimage

搭飛機出國時，中長途的航線可能會有至少一頓的飛機餐，一名網友分享在飛機上看到乘客吃完飛機餐後，將同行三人的餐盤全都疊在一起放到地上，不禁好奇發問「空服員的心情是什麼？」對此，不少人搖頭指出此一看似貼心的舉動反而會對空服員造成麻煩。

原PO在Threads發文，表示搭飛機吃飛機餐時，觀察到隔壁旅客吃完把同行三人的餐盤全部疊在一起，整理成一盤放在地上，他疑惑空服員看到後會是什麼樣的心情？原PO接著補充「後來看到空服員要再分成三盤放進去推車」。

貼文一出，網友紛紛留言「學姐們不喜歡這樣疊好，因為他們還要重新疊一次，請不要好心」，「乘客們不知道的是，餐車裡面是一排一排，空間剛足夠一個tray加小盒子的高度，所以用餐過後只要保持原狀已經很足夠了」、「我都是原封不動，空姐怎麼給我的擺放方式就怎麼放」、「原來真的不要疊比較好，長知識了」、「好奇不能疊餐具這件事不能宣導嗎？」。

也有空服員表示「我都會跟乘客解釋『謝謝但其實我們這樣不會比較好收』，然後在走道上一個一個放成可以收進餐車的狀態」、「但我們更在意的應該是請不要放地上」、「其實這樣天天上演已經習慣了，最不喜歡的是那種要了3杯飲料，全部都不喝完」、「你疊好我們不會感謝你」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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出國旅遊 空姐 空服員

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