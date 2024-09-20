不逛九份、平溪了！韓國人來台改去1地 男團曬照「超local」粉絲意外

知名景點如九份老街、平溪、台北101、日月潭等地，常可見韓國觀光客，不過日前有民眾發現韓國男團成員出現在「釣蝦場」，行程讓許多台灣人大感意外，在社群掀起討論。

一名網友在Threads貼出一張照片，驚訝地表示「怎麼有男偶像來台灣的行程是去釣蝦場⋯」，從照片中可以看到韓國新人男團ALL(H)OURS的成員「Xayden」慎正敏，在釣蝦場悠閒地體驗台灣獨特的釣蝦文化，還手拿釣竿翹起二郎腿等蝦子上鉤，非常融入當地，隨後有網友PO出，ALL(H)OURS其他團員也都有一起去釣蝦，並留下開心的合照。

貼文一出吸引兩萬多人按讚，網友紛紛留言「釣蝦場大合照我是真的有被荒謬到」、「怎麼會有這麼台的行程」、「超好笑，好嘍叩(local)」、「哇！韓國人現在來台灣改去釣蝦場了嗎？」、「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛」、「難怪都遇不到，沒事不會去釣蝦場」、「不只男團會去，之前MAMAMOO的金容仙（頌樂）也有去喔」、「最近釣蝦很夯，韓籍啦啦隊女神安芝儇與Mingo（朴旻曙）都去了」。

此外也有人指出「就是有韓國YouTuber來拍過，韓國也沒釣蝦場，結果直接爆紅」、「之前金針菇也是帶去釣蝦場」、「韓國人其實也很愛來台灣釣蝦，以前在機場工作，常常遇到韓國人一下飛機就問哪裡可以釣蝦」、「日本朋友來台灣也都要我帶他們去釣蝦」、「台灣釣蝦場在外國人眼裡就像是去挪威要划船、去日本賞櫻、加拿大賞楓之類的，可以算是一個台灣特色觀光體驗」。