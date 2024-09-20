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日繪師來台點一桌「台式早餐」 讚一食物便宜又美味 網認：懂吃！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位知名日本繪師日前到台灣旅遊，凌晨到24小時營業的早餐店，點了一桌「台式早餐」，並點名其中一食物便宜、大碗又美味。圖為鹹豆漿示意圖。報系資料照／記者戴瑞芬攝影
一位知名日本繪師日前到台灣旅遊，凌晨到24小時營業的早餐店，點了一桌「台式早餐」，並點名其中一食物便宜、大碗又美味。圖為鹹豆漿示意圖。報系資料照／記者戴瑞芬攝影

不少觀光客來台會品嚐小籠包、珍珠奶茶等美食，不過一位知名日本繪師日前到台灣旅遊，凌晨到24小時營業的早餐店，點了一桌「台式早餐」，並點名其中一食物便宜、大碗又美味，網友也直言繪師很「懂吃」。

日本繪師岸田梅爾是知名的美少女角色繪師，他在社群平台X上分享來臺灣吃到的美食，提到自己凌晨2點到24小時營業的早餐店，點了蛋餅、小籠包、鹹豆漿等，他表示在日本曾經吃過台灣早餐店的鹹豆漿，讓他非常喜歡，所以這次來台灣一定要體驗一下正宗的味道。

他指出印象中台灣的食物都有很濃的味道，很辣帶有強烈的胡椒味，實際上似乎只有簡單調味，便宜又大碗，吃起來也没有常見的甜味，「其實正宗的味道更像日本人喜歡的」。岸田更稱讚「雖然是半夜2點但一直有客人進來，讓我體會到紮根於這個國家的飲食文化，很好吃！」

貼文一出，台灣網友紛紛留言討論「半夜2點吃早餐，他是不是搞錯什麼」、「是宵夜吧，這種豆漿店」、「鹹豆漿超讚的」、「竟然敢喝鹹豆漿有點猛」、「日本人好像滿喜歡鹹豆漿的」、「甜豆漿才是王道」、「我也喜歡鹹豆漿，但鹹豆漿沒有一個參考標準，吃到好吃的很驚艷，難吃的很噁心」、「好像日本明星都會嘗試吃這個」、「看很多日本人頻道，鹹豆漿真的很對他們味，就像他們愛納豆一樣」、「日本人對鹹豆漿的接受度，感覺可能比台灣人還高」。

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