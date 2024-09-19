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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

他當外送員一路飆車仍遇客人等太久開罵 網：延遲1小時都轉單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員網友發文舉例，表達對社會的失望。 示意圖／ingimage
一名外送員網友發文舉例，表達對社會的失望。 示意圖／ingimage

「我一路飆車沒耽誤的送過去，一到客人不是罵、酸人，就是臉臭不講話」，一名外送員網友在論壇透露這樣的狀況常常遇到，甚至有一次接到超市的單，剛出發沒幾分鐘，就接到電話被客人罵，種種遭遇讓原PO對社會失望。

原PO在Dcard以「一上線 第一單送過去被客人罵等1小時了 扯」為題發文表示，曾好幾次接到外送的單子，就整路飆車且無拖延時間地將商品送到客人手中，但客人都會因等候過久罵原PO、對原PO酸言酸語，或者臭臉不說話，原PO每每不停道歉，但內心也會不快，因為自認並非有意讓客人等很久。

有一次原PO晚上11點接到超市的單，原PO甫出發客人就致電臭罵原PO，「這麼晚了，人家明天還要上班」，過程中原PO沒插上任何話，客人就掛電話了。原PO在文末進一步說，這些事情讓他對社會相當失望。

網友紛紛分享外送員面臨的環境，「不滿的顧客、不開心的外送員、生意難做的店家」、「我每次看到延遲快1小時都不敢送，怕送過去就被檢舉，遇到這種延遲很久都轉單」、「不是每個人都有足夠的同理心，也不是每個人都知道外送如何運作，當你是顧客點餐時，訂單也很久才抵達，當然難免會有不愉快的體驗，他們不知道你只是剛接單馬上送過來的，只知道自己的訂單等了很久才過來，有人故意卡單、有人整頓顧客」。也有人安慰原PO，「不要因為這樣被他們影響，辛苦了夥伴」、「辛苦了」。

外送 外送員

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