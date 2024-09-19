烤肉完要還債？中秋節隔天同事午餐「超有默契」： 開啟清淡模式

不少人會在中秋節時與家人及朋友去烤肉，一名網友烤肉聚會完隔天，看到同事們的午餐不禁爆笑，大家都相當有默契地走「健康路線」，不是買了水煮餐，就是買了高蛋白食物，於是好奇，「有人也跟我們一樣嗎？」。

一名網友在PTT「女孩板」以「烤肉完該還債了吧！？」為題發文，前幾天中秋節她跟同事們烤肉完，隔天看到大家的便當清一色都走「健康路線」，午餐不是公司附近的水煮健康餐，就是超商的沙拉、地瓜、茶葉蛋，甚至有人買豆漿要攝取蛋白質，令她不禁直呼，「大家平常是有吃那麼健康喔？」，引起不少人共鳴。

網友紛紛表示，「我每天早上一定來一瓶豆漿補充蛋白質」、「前幾天大魚大肉，偶爾吃清爽的也不錯」、「太健康了吧」、「同事也太有默契？」、「去操場跑20圈才叫還債好嗎」、「我也只有烤肉會大吃一頓，平常還是需要飲控的…」、「烤肉後大家都開啟了『清淡模式』」、「今年烤了兩攤，全部都在亂吃，真的要開始還債認真運動了」。

有網友則認為，「不要刷烤肉醬，基本上不需要調整啦」、「蛋白質補夠，烤肉也不怕了」、「家裡就改成煎烤一盤肉，代替平常的肉類而已，而且旁邊的油花還拿掉了，並沒有吃誇張就不用隔天假裝平衡」、「蛋白質攝取本來對身體就很重要，不管有沒有要飲控都是喔」。