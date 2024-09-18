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吃炸雞一口吃到4根毛 他致電公司客服獲得回應更傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買的炸雞一隻有4根毛，致電店家後，對方回應「會跟供應商反映」，讓他對於品管部分十分傻眼。圖擷自爆怨3公社
一名網友買的炸雞一隻有4根毛，致電店家後，對方回應「會跟供應商反映」，讓他對於品管部分十分傻眼。圖擷自爆怨3公社

偶爾想要放鬆一下，吃個炸雞配珍珠奶茶，但若吃到雞毛，恐會影響食慾。日前有位網友表示，他吃到一隻炸雞，上面有「4根沒有拔的雞毛」，打電話客訴後，店家只回應「會向供應商反映」，讓他氣炸喊「所以店家從裹粉到下鍋炸完，出餐後都沒在看？」

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，他吃炸雞時，發現其中一隻上面有4根毛，跟店家反映後，對方竟然回應「會跟雞肉供應商反應」，讓原PO傻眼「所以供應商提供有毛的雞肉，你們店家從裹粉到下鍋油炸、起鍋出餐都沒在看？」

對此，有網友建議「留著發票打0800客服處理比較快，直接告訴店家沒用的，要和客服說才能直接告訴中央廚房」，原PO則表示「我第一時間是跟總公司客服反映，他跟我要購買店家資訊，說會有專人跟我聯繫，結果就是店家打來就回應我那讓人傻眼又好笑的內容，店家這樣回應後，我又跟客服反映，店家又一直打給我」。

也有網友安慰，「說真的，這告知店家也真的無解，因為忙的時候真的不會去看每一塊肉的品質」、「裹粉我記得不是中央工廠弄的嗎？」、「可能真的是品管疏失了」、「這真的誇張了，等於吃毛」、「人家是一毛不拔，他是四毛不拔」。

根據《ETtoday》指出，拿坡里發聲明致歉，內容如下：

本公司雞肉類產品，皆是來自符合政府規範之食品加工廠商進行製作處理，各門市對於食材的保存及使用均嚴格按照SOP處理，本件遭客訴之門市向來亦確實遵守上開流程，從未有該品項出現有些微雞毛情況發生，此次該門市接獲顧客反映後，本公司立即全面將該品項重新檢視廠商供貨及門市製作流程品管，務求落實店內食品安全衛生完善無虞。

本事件乃該門市偶發事件，對消費者深感抱歉，日後會再加強廠商食材檢驗及門市員工操作之教育訓練，維繫食品安全衛生，避免相關事件再發生。

客訴 食品安全

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