寫英文名沒法取貨！他抱怨超商看證件的流程過時 網推「2方式」避免爭執

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聯合新聞網／ 綜合報導
超商取貨示意圖。圖／聯合報系資料照
超商取貨示意圖。圖／聯合報系資料照

超商取貨時，店員都要先確認證件信息。近日有網友發文，表示自己的包裹上寫的是英文名字，導致自己無法取貨，讓他十分沮喪。

原PO在PTT發文，表示自己在蝦皮買海外的東西，取貨時才發現寫了英文名字，導致他沒有證件可以證明。第一次嘗試取貨時，他想用單號來證明，還說自己可以直接拿走貨物，之後的事與店員無關。溝通無果，店員讓他與店長通電，店長表示如果原PO自行取走包裹，他們就會報警。原PO又嘗試自己找貨但找不到，店員也不願幫忙，只好離開。

原PO第二次去，想給店員看超商的手機認證，但店員表示這無法取蝦皮的貨物。原PO試圖解釋，但店員的態度相當強硬，表示原PO之前的行為有嚇到其他店員，如果還是一定要取貨，她們可能會報警。原PO表示可以讓她們報警，自己可以與警察說明情況，但店員拒絕與他進一步溝通，原PO也只好離開。

原PO認為自己都已經出示蝦皮單號、關務署實名認證以及身分證了，店員還是不讓自己取貨很不合理，他認為手機的第三方認證就等同身分認證，超商這種過時的認證方式很不方便，同時他也不理解店員為甚麼這麼堅持不讓自己取貨。

文章引來大量網友留言，許多網友贊同店員的做法，「我只看到你在為難按規定做事的店員」、「不看證件就能取貨的話，哪天你的包裹被幹走」、「你跟你店員說直接拿，之後出事與她們無關，但是這種口頭保證最不可靠，一開始答應後來反咬、扯著店員發瘋要店員賠償負責的案例不是沒有，她們不答應算明哲保身」。

還有人認為原PO一開始就應該正確填寫姓名，「看來是自己亂設英文名字，結果無法取貨，笑死」、「可以用護照的，她的狀況應該是英文名字跟護照也不一樣」、「所以為什麼不好好輸入名字呢？自己不照證件輸，店員無法好好核對，還怪店員不放貨給你，這就典型奧客行為」。

還有網友建議他以後用其他方式取貨，「其實最簡單的方法就是貨到付款」、「你可以用蝦皮智取店就不用證件了，辦法很多，但不是為難店員」、「那下次用蝦皮店到店，有認證碼」。

PTT 取貨 英文 蝦皮 超商 身分證

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