吃麵還要組隊？拉麵店禁止「1人及5人以上」用餐 網傻眼：嫌客人太多

有些店家會自訂規定，客人須遵守才能入店用餐。一名網友看到有家拉麵店貼了公告，禁止單人及5人以上入店用餐，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，她看到臉書有篇貼文引起熱議，一家拉麵店店前的公告寫著，「目前不接受１名客人的進入」、「因小店座位數、人力有限以下情形請恕小店無法接待用餐人數超過5位、無法獨立用餐之幼童」、「低消一個位子、一碗麵」，換言之，店家禁止單人、5人以上及無法自行用餐的幼童消費。對此，不少人認為拉麵本來就是單人用餐居多，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「我以為拉麵店都喜歡一個人去的客人，不會聊天廢話等旁邊的人吃完」、「不接受1位，也不接受5位。吃麵要組隊，組太多也不行」、「很明顯是拉麵副本」、「拉麵店很多單人在吃吧，為什麼要禁…」、「我只能說有些拉麵店就愛作怪…這種店別去」、「吃拉麵不是一人最好嗎？有夠怪」、「拉麵店在台灣怎麼都故意要很多規矩，去日本吃過好幾家拉麵名店也沒這樣」、「沒有訂下嚴厲規則的拉麵，我可是不吃，湯頭再怎麼熬都沒有被規則鞭打濃厚」、「奇葩的店，看來是嫌客人太多了」、「最多讓妳四個人，一邊吃一邊打麻將」、「客人入座就講明會共桌不就好了？直接拒絕單人客大概是生意太好」。

有網友則認為，「單人用餐消費有限，5個以上影響翻桌率」、「也貼給妳看了，不想吃就換家不就好了」、「爽，本來就要淘汰掉不適任的客人，沒拉麵魂沒資格進場吃拉麵」、「一個人真的消費有限啊，有看過店內座位就知道了。單客不願和陌生人相連坐，就會間隔跳開，減少店內用餐人數」。