全家臭翻！他用廚餘機崩潰「比便祕3天拉出的還臭」 網揪錯1步驟

現代人生活忙碌，不少人會購買掃地機器人、洗碗機等便利家電，卻有網友買了廚餘機，結果被家人嫌棄到不行。文章曝光，網友們紛紛搖頭，直指原po一個步驟做錯了，肯定沒看說明書。

該名網友在爆料公社分享，看到某頻道大力推薦廚餘機，想說先買一台2千元的二手廚餘機試試看，才剛拿到就急著把廚餘丟進裡面，約不到10分鐘後，整間房子竟全是大鍋煮廚餘的味道。

原po表示，由於味道太過濃烈，只好先把廚餘機搬進廁所，結果浴室裡的浴巾、吊掛的衣物全是廚餘味，甚至上完廁所要用衛生紙，紙上的廚餘味簡直比便秘3天吃完瀉藥拉出來的屎還要臭。

原po接著說，隔天有親戚來拜訪，打開廚餘機立刻狂飆髒話，「這比廚餘桶還臭啊，而且也沒有變成粉末，到底X小」，全家人輪番揶揄嘲諷他，「買這東西，你還不如孝親費多給2000元，廚餘機的東西跟你腦子裝的東西一樣」，讓他無奈喊冤「花錢被罵北七，這種委屈誰懂？」。

文章曝光，網友看了直搖頭，「我家用了廚餘機，垃圾桶不會再有食物發臭，然後沒有一堆小飛蟲的問題，第一請選擇好的廚餘機，第二菜湯還是要倒掉，第三過硬的骨頭不能處理，你有認真研究過廚餘機嗎？」、「一定是沒看說明書，這種機器是沒辦法處理液體的，要用之前要把那些含油的湯湯水水瀝掉才丟廚餘進去」。