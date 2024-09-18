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把寢室當KTV！室友一堆壞習慣讓她難忍受 網同感：真的自私

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的室友經常把寢室當KTV，令她十分困擾。示意圖／ingimage
一名女網友的室友經常把寢室當KTV，令她十分困擾。示意圖／ingimage

住宿時，如果室友有一些不好的習慣，難免造成其他人的困擾。一名女網友發文抱怨，她的室友經常把寢室當KTV、設鬧鐘起不來、打電話等等，令她十分困擾，忍不住詢問網友「如果是你們會選擇直接換宿嗎？」

一名女網友在Dcard發文，列舉了自己室友的「壞習慣」。1、手機永遠都有聲音，不管按鍵盤還是訊息通知、或者追劇看影片，就是不戴耳機。2、有人在睡覺的時候還是會打電話 、吹頭髮、聊天。3、設了鬧鐘不起來，每次都把原PO叫醒然後她自己沒醒，雖然有在溝通過後小聲一點了，但還是一樣。4、把寢室當KTV在唱或者煮東西之類的。

原PO表示，以上的情況都跟室友溝通過了，但是效果不彰，於是無奈詢問網友，如果是你們會直接換宿嗎？

此文一出，不少網友建議如果真的受不了，可以直接換宿，「講不聽就只能去換宿了，不要委屈自己這麼久，妳也是有付住宿費欸」、「可以換的話請直接換，不要讓自己這麼辛苦了」、「就換啊，那種自私的人只適合自己住」、「我會欸，因為這真的影響到我的權益，雖然大家都希望盡量溝通，但有些人就是溝通不了，不要委屈自己直接換吧」。

也有網友分享遇到類似室友的經驗，「我也是遇到這種下下籤室友，他還可以在廁所一個小時完全不知道在幹嘛」、「我的室友很乖，但超會打呼，大聲到我連續三週都睡不著或被她吵醒，直接搬出去一個人住，舒服多了」。

也有網友表示，應該向舍監反應，「可以跟舍監說一下」、「去找樓長、宿舍長、教官反應，可以的話錄影、錄音存證，我大一的時候室友也是這樣吵的要死」、「請跟教官說啦」。

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