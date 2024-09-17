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朋友約出國又不排行程 想取消對方反惱羞嗆：去退掉機票！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友跟朋友約好要出國，對方卻都要求他排行程，事後他想取消反遭對方怒嗆「退掉！很麻煩！」示意圖／ingimage
一名網友跟朋友約好要出國，對方卻都要求他排行程，事後他想取消反遭對方怒嗆「退掉！很麻煩！」示意圖／ingimage

朋友出國旅遊時，最怕旅途中有爭執，破壞雙方的友誼。不過日前有網友表示，他跟朋友確定要出國後，對方全程擺爛，不看原PO規劃的旅程、找的旅遊資訊，原PO取消行程後，對方竟惱羞怒罵。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他上週跟朋友確定要出國，對方決定要去哪國完後，就自行決定要去哪些景點，截圖旅行社的景點，把想去的地方圈起來，就把機票交給原PO刷卡、排行程、找住宿、排路線。

原PO無奈表示「幾天過去了，我有用Line徵詢他意見，但看到他有時間在網路跟別人聊天，對我問行程的態度則是敷衍，要回不回，沒時間看我找的資訊，讓我覺得很不被尊重」。

事後原PO告訴對方「這趟行程感覺是在強迫你，真的很累，我也不找了」，對方則惱羞怒回「去退掉，不要去了，麻煩！幾千元再賺就有了，找很累不用找了，錢也不用退給我，浪費精神、浪費錢！」

文章曝光後，許多網友安慰「機票能退嗎？你朋友真的很雷」、「代表你們不是合適的旅伴，早點知道才不會浪費彼此的時間」、「這種朋友退掉就好」、「懶得規劃就團遊，主要景點一樣都會去到，沒有旅遊共識就貿然同遊，真的會敗興而歸，就當作繳學費吧」。

出國旅遊 朋友 行程

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