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泡麵加生蛋會「含菌量太高？」老饕曝1妙招：安心又美味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己想做出有拉麵口感的泡麵，平常會用熱飲水機煮好泡麵後，加入一顆生蛋，但怕自己這樣會吃出問題。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己想做出有拉麵口感的泡麵，平常會用熱飲水機煮好泡麵後，加入一顆生蛋，但怕自己這樣會吃出問題。示意圖／Ingimage

泡麵是人人都會的家常料理，一名網友分享，自己想做出有拉麵口感的泡麵，平常會用熱飲水機煮好泡麵後，加入一顆生蛋，但怕自己這樣會吃出問題。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家會在泡麵裡加生蛋嗎？」為題，指出自己用熱飲水機煮好泡麵後，就會直接加入一顆生蛋，好奇發問「這樣吃含菌量會太高嗎？還是建議一定要煮熟呢？」。

貼文一出後，多數網友都不建議，紛紛表示「不熟又改變調料味道，一般泡的不會，煮的才會加」、「還是要慎選蛋源，那種裸裝自己挑的雞蛋就不要考慮了」、「你不怕拉肚子就加」、「雞蛋在生產過程中幾乎都會被沙門桿菌所汙染，在運送過程中如無適當冷藏，這些細菌會在雞蛋上繼續生長，而雞蛋的含菌量越多，造成感染的機會當然就越大」、「怕菌就不要吃生蛋，尤其不可以給嬰兒吃」。

此外，也有部分網友建議可以使用「生食級雞蛋」，指出「台灣現在有生食級的蛋可買了」、「大成和大武山都推出生食級雞蛋了，但腸胃弱的話還是小心為上」、「日本很多加生蛋，要生食級的」。

拉麵 日本 泡麵 雞蛋

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