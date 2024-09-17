泡麵加生蛋會「含菌量太高？」老饕曝1妙招：安心又美味

和婆婆住在一起難免會發生摩擦，但臭酸咖哩也要被迫吃下肚，你可以接受嗎？一名網友在Dcard發文抱怨婆婆在她下班後準備了咖哩做晚餐，沒想到一聞是酸的，她詢問後婆婆卻辯解是因為沒有放肉的關係，硬是被迫吃了一口，確定就是壞掉的味道。委屈的她忍不住抱怨，以前在家都是山珍海味，現在卻要吃婆婆煮的黑暗料理，工作壓力大又憋屈的她直言「真的很想哭」。

2024-09-16 12:27