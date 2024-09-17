聽新聞
0:00 / 0:00
中秋真的沒人烤肉了？ 他曝「1餐廳」人潮大爆滿：剩這族群在烤
今天（17日）就是中秋節了，有網友表示，現在烤肉的人似乎越來越少，他昨晚到麥當勞用時，人潮竟大爆滿。貼文曝光後，也引起網友熱議。
原PO在PTT發文表示，昨晚10點左右到麥當勞，發現滿滿人潮，不禁直呼：「沒人要烤肉了嗎？現在好像只剩8+9在烤肉」。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「一堆等著割韭菜，誰烤肉誰被割，要烤等過了中秋物價降了再烤也不遲」、「有次被約一大群人烤，結果其他人都在聊天等吃，之後從不跟烤肉團了」、「又熱又臭」、「吹冷氣和烤肉，自己選」。
也有網友打趣說道，「漢堡算廣義的月餅」、「大麥克也是廣義上的烤肉吧」、「優惠券快結束了」、「吐司夾肉 跟漢堡夾肉區別不大，都是配可樂」。
事實上，除了麻煩之外，也有許多網友認為烤肉式微的原因，包括新冠疫情期間，做什麼事都被限制，「很多東西一斷掉就回不去了」；還有天氣因素，在越來越熱的情況下，還沒有入秋的涼感，實在不想烤肉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言