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騎士車禍求開「加料註記」診斷證明想放長假 醫無言：怎不乾脆離職？

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士車禍要求醫生開證明還「要求註記建議休養一個月」，醫一看X光結果傻眼。示意圖／ingimage
騎士車禍要求醫生開證明還「要求註記建議休養一個月」，醫一看X光結果傻眼。示意圖／ingimage

車禍無大礙是最令人慶幸的，不過想藉機放長假就誇張了。急診醫師急診男爸one」在臉書發文分享13日遇到車禍傷患的故事。他表示一位騎士出了車禍但傷勢不重，傷口換藥完成要出院之際，傷患又折返，跑進診間說「醫生，能開個診斷證明書給我嗎」，還要求註記建議休養一個月讓他超傻眼，在貼文中打趣說「差點脫口而出，那你有沒有考慮辦離職，比較乾脆」。

他曝光當天經過，傷患是一位40多歲騎士，但還好傷勢不嚴重，大概就是四肢幾處擦傷以及左大腿挫傷，而大腿挫傷的部分些微瘀青與紅腫，但自行走路沒什麼大問題。騎士還要求照X光，結果確實如預期沒有骨折，他忍不住笑說「大腿骨若骨折，大多沒辦法走路了啦」。

等傷口換藥完成要出院之際，騎士又要求提供診斷證明，表示要拿來請假，還補充「可以幫我註明，宜休養一個月嗎」，荒謬的要求讓醫師傻眼，他說當下自己雙眼直直盯著騎士說「一個月？又沒骨折也沒住院，怎麼可能休養一個月啦」，沒想到騎士還解釋可是自己有受傷，剛剛公司告知最長可以請3個月，但自己想說先請一個月就好了，醫師表示「想當然爾，不可能開出這種診斷書的」。

機車騎士 車禍 醫師

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