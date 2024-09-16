出國旅遊發現好友是巨嬰！她列超雷11點 網看傻：妳怎受得了

和好友出國旅遊本該開開心心，但也可能不小心發現好友的真面目。一名網友在Threads上發布貼文表示自己和好友去日本旅遊，沒想到對方超級雷，不但什麼都擺爛，還要原PO時時刻刻黏著，超巨嬰行爲讓原PO根本受不了，直言不會再跟對方出國。原PO在留言區列十一點朋友的超雷行徑，網友看傻眼問「妳怎麼受得了」！

十一點超雷行徑如下：

一、好友跟男友要去日本迪士尼過生日，一開始吵著叫原PO陪她去，被拒絕才暫時作罷。

二、決定要和男友去的好友把所有訂票、說明全部都丟給原PO，甚至要原PO一早設七點的鬧鐘只是要幫她搶票。

三、隔一個月突然說不想跟男友去，叫原PO陪她去，因為好友覺得男友對當地不懂也無聊，可是飯店套票都訂了，要原PO頂替男友那個位置，並表示飯店跟票錢不用付。

四、開始叫原PO安排所有去日本的行程。訂機票、所有搭車方法、行程安排，全部丟給原PO，而好友只負責說自己想去哪，機票費用還叫原PO先承擔，表示之後轉帳。

五、到日本為了省錢住原PO日本外婆家，結果不僅嫌棄外婆家裡髒亂，在外婆面前鋪一次性的床套，還在原PO眼前說外婆家的浴巾不敢用，除非叫外婆買一個新的。

六、在日本吃飯、買東西都是原PO叔叔們請客，還有吹風機等單價比較高昂的東西好友也都不會禮貌性拒絕，直接說謝謝收下，原PO表示很害怕外婆跟叔叔們花太多錢，有一直對他們說「沒關係，我們有換日幣」。

七、到迪士尼也是所有事情都讓原PO當翻譯，好友只負責說自己要幹嘛，還會叫原PO在樂園當她的攝影師。

八、因為好友看不懂迪士尼app的英文、日文，所以全部都叫原PO帶路，原PO表示她一個一個說明到中途累到想回去飯店休息一下再來，好友卻堅持說要等到看完晚上遊行關園才行。

九、晚上好不容易到飯店 check in，在搭電梯回房間時，突然說手機忘在1樓，因為真的太累了原PO請她自己下去，結果好友硬要原PO陪，還抱怨原PO說「妳真的很白目」、「怎麼可以在人生地不熟的地方叫我自己去」。

十、幾乎要爆炸的原PO聽到後，很不耐煩說，「所有事情都丟給我，都是我在安排」、「叫我當免費導遊，請妳自己去拿手機怎麼了」，對方竟回說「我知道妳很棒啊」、「可是妳不陪我的時候我遇到問題怎麼辦」。

十一、結果後來發現手機在包包裡面，原PO開玩笑說「揍妳」，好友還反嗆「我才要揍妳吧，妳超白目的」，講完之後好友又裝沒事繼續玩。

超誇張行徑讓網友全看傻，「妳忍耐力好強，她逼妳訂票的時候就應該要想為什麼要跟這種人當朋友」、「這到底是什麼臭公主」、「沒本錢又想當大小姐的感覺」、「這種朋友不要也好，她只是想要有個好使喚的人而已」、「好雷⋯⋯辛苦妳了」、「伸手牌還一副理所當然，居然還佔人便宜」。