訂外送友勸別用本名？她好奇問網友 網警告：千萬別用

外送平台普及，點外送成為許多人的日常，不過在平台上你會留下本名嗎？一名網友近日在Dcard上發文詢問，表示自己在外送平台都是留下本名，朋友見狀卻勸她改掉，她困惑上網詢問網友都是使用暱稱還是和她一樣，貼文曝光不少人回覆自己的名稱，還有網友拿自身例子急勸原PO快換掉。

原PO表示身邊人包含她自己叫外送或叫車幾乎都是用本名，不過最近跟朋友剛好聊到這件事，朋友認為這樣不太安全，叫她改成英文名字或一個假名，她好奇問網友「大家是用真名還是假名居多」。除了也使用本名的網友紛紛回覆，還有不少人分享自己的假名「我的是姓氏加小姐，不透露姓名也方便稱呼」、「我都用美少女戰士」、「我改成那種菜市場名的假名」、「我用我家貓的名字」、「我會改成不同的字，但也看過朋友用假名」。

貼文下還有網友分享自己朋友用本名的驚悚故事，她拜託大家不要用本名，自己六年前在交友軟體遇到噁男外送員分享他送餐遇到很漂亮的女大生，還跟她詳細敘述對方的住處和穿著打扮，用名字肉搜之外還跟蹤她在她住處樓下蹲，沒想到那個女生居然是自己十年以上的好朋友，網友忍不住直呼「這件事真的非常噁心」。

不過也有外送員出面求饒「拜託別用假名或英文，看不懂也不一定找得到人」、「只想趕快送完這單接下一單」、「不反對客人用假名，但是拜託請用一個同事知道的假名」。