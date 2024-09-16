義美蛋餅皮內層夾一紙成「餅中餅」 網曝客服超專業：送一物致歉

一名網友昨(15)日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」中PO文指出，在全聯超市購買義美的蛋餅皮，回家後煎製成蛋餅後，竟發現蛋餅皮的內層夾一張紙成了「餅中餅」，讓她大呼：「沒想到也讓我遇到了」，針對網友詢問後續處理方式，原PO透露，已致電義美客服專員，對方也允諾會前來收回有問題的蛋餅，除了退錢外，還會送上一盒蜂蜜蛋糕致歉。

原PO並在文末呼籲消費者，若也有購買義美蛋餅皮的民眾，在食用時也能多留意是否夾有烘培紙的「餅中餅」出現。原PO並稱，在通知義美公司後，對方也已有回電，表示會將有問題的蛋餅，帶回去查看是哪裡出問題了。

有網友見文回應表示，之前吃到泡麵裡有一根毛，食品公司也承諾要帶回去查哪裡有問題，但至今也都沒下文，讓人覺得食品公司的應答都是沒有後續的結果；但原PO則親回表示：「真假，但客服跟我說他會請專員來取有問題的蛋餅，並會退我錢，外加一盒蜂蜜蛋糕致歉」。也有網友認為，吃到烘培紙沒差，只要不是在食品內包小強就好。