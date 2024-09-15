他不滿一對父母當街實施「打罵教育」 網不挺：養過才知道多難教

「家家有本難念的經」，隨著時代與環境變遷，不同父母管教孩子的方式也有著極大差異。一名網友發文爆料，目擊家長在路邊「揍小孩」，讓他氣得發文怒罵：「什麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

一名網友在FB社團「爆廢公社」中發文，表示路邊有名孩童看到蟑螂爬到自己身邊，想把蟑螂砸死，反遭母親責罵，當時一家三口準備撐傘要回家，孩童因害怕蟑螂遲遲不敢前進，父親氣得當場將他抓起來「訓斥」，讓目睹全程的原PO忍不住發文怒罵：「什麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

原PO也感嘆道自己兒時同樣有過悲慘的經歷，「以前只要發生什麼事父母就罵我，所以怕講了他們會抓狂，而母親看到我成績掛蛋就會用藤條抽我一個小時，說是在教我好好用功唸書，腿上充滿了瘀青與血痕，若有考試，那就是等著回家被『教』，母親從來沒有深入了解原因的根本，也不會教我怎麼應對人際關係，到後來我便成了他們眼中教不來的『自閉小孩』」。

貼文曝光後網友紛紛留言回應，有人認為原PO肯定沒有養過小孩，才不理解父母為何如此教育，「養不教父之過…自古慈母多敗兒」、「不知它人苦。就不要說風凉話了，真的親身體驗過，才知育兒之難及苦」、「不抓好孩子跑到馬路上，你又有話講」、「現在有些小孩你跟他好好說是不會理你的，反而爬到你頭頂作威作福大小聲」。

也有網友贊同原PO的想法，認為父母「當街教育」的做法不太妥當，「雖然過頭了，至少他有在教，總比把小孩寵成熊孩子好，但真的不要用打的」、「雖然說這方式不好，但也不知道發生什麼事情讓爸爸理智線斷裂，希望別造成太大傷害就是」。