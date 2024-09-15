快訊

蛋黃酥之亂引風潮 有人鍾愛中秋限定台式古早月餅

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

裸奔畫面曝光！毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇 女員工嚇壞尖叫求救

聽新聞
0:00 / 0:00

他不滿一對父母當街實施「打罵教育」 網不挺：養過才知道多難教

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友目擊家長在路邊「揍小孩」，氣得他上網發文爆料。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」
有網友目擊家長在路邊「揍小孩」，氣得他上網發文爆料。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」

「家家有本難念的經」，隨著時代與環境變遷，不同父母管教孩子的方式也有著極大差異。一名網友發文爆料，目擊家長在路邊「揍小孩」，讓他氣得發文怒罵：「什麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

一名網友在FB社團「爆廢公社」中發文，表示路邊有名孩童看到蟑螂爬到自己身邊，想把蟑螂砸死，反遭母親責罵，當時一家三口準備撐傘要回家，孩童因害怕蟑螂遲遲不敢前進，父親氣得當場將他抓起來「訓斥」，讓目睹全程的原PO忍不住發文怒罵：「什麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

原PO也感嘆道自己兒時同樣有過悲慘的經歷，「以前只要發生什麼事父母就罵我，所以怕講了他們會抓狂，而母親看到我成績掛蛋就會用藤條抽我一個小時，說是在教我好好用功唸書，腿上充滿了瘀青與血痕，若有考試，那就是等著回家被『教』，母親從來沒有深入了解原因的根本，也不會教我怎麼應對人際關係，到後來我便成了他們眼中教不來的『自閉小孩』」。

貼文曝光後網友紛紛留言回應，有人認為原PO肯定沒有養過小孩，才不理解父母為何如此教育，「養不教父之過…自古慈母多敗兒」、「不知它人苦。就不要說風凉話了，真的親身體驗過，才知育兒之難及苦」、「不抓好孩子跑到馬路上，你又有話講」、「現在有些小孩你跟他好好說是不會理你的，反而爬到你頭頂作威作福大小聲」。

也有網友贊同原PO的想法，認為父母「當街教育」的做法不太妥當，「雖然過頭了，至少他有在教，總比把小孩寵成熊孩子好，但真的不要用打的」、「雖然說這方式不好，但也不知道發生什麼事情讓爸爸理智線斷裂，希望別造成太大傷害就是」。

家教 小孩 父母

延伸閱讀

女子躲男友父母藏身衣櫃 雪橇犬衝康「嘴筒子開門」：抓到了換你當鬼

不二糕餅「蛋黃酥有蟑螂」造假疑雲！ 業者喊告 當事者深夜9點聲明回應

6歲女童公園盪鞦韆摔落 下秒遭鞦韆椅重擊昏迷慘死

稱獨扛年邁父母重擔向兄弟求償90萬 法院駁：應盡人倫孝道

相關新聞

他不滿一對父母當街實施「打罵教育」 網不挺：養過才知道多難教

「家家有本難念的經」隨著時代與環境變遷，不同父母管教孩子的方式也有著極大差異。一名網友發文爆料，目擊家長在路邊「揍小孩」，讓他氣得發文怒罵：「什麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

麥當勞招牌為何都很大？一票網友狂讚：這樣才便民

麥當勞是許多民眾吃飯聚餐的熱門選擇。一位網友分享，近期經過政大旁的麥當勞，雖然是一間小店，但卻發現招牌還是非常大，讓他好奇發問「有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不是房價、物價！他問「住台北有啥缺點？」 網揭2大劣勢：超煩躁

台北是台灣的首都，也是全台第一個直轄市。對此，一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

比已讀不回還敷衍！LINE打這2字超惱人 一堆年輕人超愛講

台灣人喜歡用LINE傳遞訊息，不過也有許多地方要特別注意。根據網路統計比起「已讀不回」更惱人的回應，第三名是「喔」，第二名是「哈哈」，第一名年輕人超愛用。

毛小孩走丟遭寵物溝通師敲詐勒索 網友不挺：病急亂投醫

有網友家中的貓咪不幸走丟，遇到一名自稱是「寵物溝通師」的網友幫助，原以為能透過對方的專業找回愛寵，卻疑似是一場騙局，除了遭到對方出言恐嚇外，還被索取天價「功勞費」，讓她氣得發文抱怨：「這無疑是黑道行為更是恐嚇取財啊！」

可彈射？他開公司車見「加蓋紅色按鈕」困惑 內行解答：故障時需要它

日前有網友駕駛公司新貨車時，突然發現多了兩顆新按鈕，但搞不懂它的用途是什麼，於是發文詢問網友，文章曝光不少人也從沒看過，驚呼難道是「彈射功能」，有內行就給出解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。