不是房價、物價！他問「住台北有啥缺點？」 網揭2大劣勢：超煩躁

台北是台灣的首都，也是全台第一個直轄市。對此，一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「認真問，住台北的缺點是什麼？」為題，指出住在台北市的優點包括大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善等，但他也認為，能夠住在台北市，代表經濟能力有一定水準，物價、房價不能算是缺點，好奇發問「住台北有什麼缺點呢？」。

貼文一出後，多數網友都表示「人太多」、「缺點就人太多阿，過年的台北是最舒服的」、「人太多，走路不舒服」、「都市就規模經濟，相對有效率，但人多吵臭」、「每天捷運擠成那樣，就是很多上班族的經驗」、「擁擠吧，有時候會煩躁」。

此外，也有不少網友點出「天氣」也是一大缺點，指出「冬天濕冷，夏天悶熱」、「天氣悶濕又熱，超級不舒服」、「天氣爛，不是熱爆就是冷爆」、「夏天尤其令人煩躁」、「又濕又熱」。