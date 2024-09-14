快訊

雨區擴大半個台灣！從北到南14縣市大雨特報

影／代購喊「每顆160元」！不二坊蛋黃酥今開賣又見人龍

固樑！侯友宜基隆挺反罷免掃街人氣旺 謝國樑曝最新民調結果

不是房價、物價！他問「住台北有啥缺點？」 網揭2大劣勢：超煩躁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？示意圖，記者朱曼寧/攝影
一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？示意圖，記者朱曼寧/攝影

台北是台灣的首都，也是全台第一個直轄市。對此，一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「認真問，住台北的缺點是什麼？」為題，指出住在台北市的優點包括大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善等，但他也認為，能夠住在台北市，代表經濟能力有一定水準，物價、房價不能算是缺點，好奇發問「住台北有什麼缺點呢？」。

貼文一出後，多數網友都表示「人太多」、「缺點就人太多阿，過年的台北是最舒服的」、「人太多，走路不舒服」、「都市就規模經濟，相對有效率，但人多吵臭」、「每天捷運擠成那樣，就是很多上班族的經驗」、「擁擠吧，有時候會煩躁」。

此外，也有不少網友點出「天氣」也是一大缺點，指出「冬天濕冷，夏天悶熱」、「天氣悶濕又熱，超級不舒服」、「天氣爛，不是熱爆就是冷爆」、「夏天尤其令人煩躁」、「又濕又熱」。

北市 大眾運輸 捷運

延伸閱讀

花4萬租北市3房「為何不買房？」 網點破關鍵：只能買鬼屋吧

買店面做什麼生意才不會倒？ 一票人力薦這3種：一租就是20年

市容很糟…他曝新北這兩區「買房自住不考慮」 引兩派網友激辯

台北市南北區「哪邊較有未來性？」 眾人答案一面倒：怎麼輸

相關新聞

麥當勞招牌為何都很大？一票網友狂讚：這樣才便民

麥當勞是許多民眾吃飯聚餐的熱門選擇。一位網友分享，近期經過政大旁的麥當勞，雖然是一間小店，但卻發現招牌還是非常大，讓他好奇發問「有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不是房價、物價！他問「住台北有啥缺點？」 網揭2大劣勢：超煩躁

台北是台灣的首都，也是全台第一個直轄市。對此，一名網友指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

比已讀不回還敷衍！LINE打這2字超惱人 一堆年輕人超愛講

台灣人喜歡用LINE傳遞訊息，不過也有許多地方要特別注意。根據網路統計比起「已讀不回」更惱人的回應，第三名是「喔」，第二名是「哈哈」，第一名年輕人超愛用。

毛小孩走丟遭寵物溝通師敲詐勒索 網友不挺：病急亂投醫

有網友家中的貓咪不幸走丟，遇到一名自稱是「寵物溝通師」的網友幫助，原以為能透過對方的專業找回愛寵，卻疑似是一場騙局，除了遭到對方出言恐嚇外，還被索取天價「功勞費」，讓她氣得發文抱怨：「這無疑是黑道行為更是恐嚇取財啊！」

可彈射？他開公司車見「加蓋紅色按鈕」困惑 內行解答：故障時需要它

日前有網友駕駛公司新貨車時，突然發現多了兩顆新按鈕，但搞不懂它的用途是什麼，於是發文詢問網友，文章曝光不少人也從沒看過，驚呼難道是「彈射功能」，有內行就給出解答。

包場壽星要求「9吋千層切50份」！店員端出蛋糕絲 網讚嘆：刀工驚人

在家中以外的地方慶祝生日時，蛋糕該怎麼切？一名從事餐飲業的網友分享工作時遇到50人包場慶生，壽星準備了一個9吋的千層蛋糕，要求餐廳幫他們按人數「切成50份」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。